Dampfloks, Dampfbagger und eine Dampfspritze: Bei „Osnabrück unter Dampf“ ist am Sonntag, 1. September, eine Vielfalt an Dampfkraft zu erleben. Zum sechsten Mal laden die Osnabrücker Dampflokfreunde dazu ein. Der Zechenbahnhof Piesberg bietet die Kulisse für das Fest. Der Lengericher Verein „Eisenbahn-Tradition“ organisiert mit dem „Teuto-Express“ die Anreise. Ein Haltepunkt ist in Westbevern.

Unterschiedliche Dampfloks und andere historische Eisenbahnfahrzeuge werden in Osnabrück präsentiert. Erlebnisfahrten sowie das unterhaltsame Vermitteln von Dampflokwissen stehen auf dem Programm.

Lokwechsel, rangieren, beladen mit Wasser und Kohle – bei „Osnabrück unter Dampf“ ist von 10 bis 18 Uhr nach Angaben von „Eisenbahn-Tradition“ jede Menge Aktion zu erleben. Die in unmittelbarer Nähe liegenden Einrichtungen wie das Piesberger Gesellschaftshaus, das Museum Industriekultur, das Museum für feldspurige Industriebahnen sowie der Kultur- und Landschaftspark Piesberg sind für Besucher ein weitere Ziele.

Der „Teuto-Express“-Sonderzug startet um 9.10 Uhr in Münster. Weiter geht es über Westbevern (9.20 Uhr) und Lengerich (10 Uhr), Natrup-Hagen (10.10 Uhr) und Hasbergen (10.20 Uhr) nach Osnabrück. Gezogen wird der Nostalgiezug von der Dampflok 78 468, die 1923 gebaut wurde. Die Lok kommt unter anderem vor zweiachsigen Personenwagen mit offenen Plattformen zum Einsatz.

Die Fahrkarte für die Hin- und Rückfahrt – inklusive Eintritt zu „Osnabrück unter Dampf“ – kostet für Erwachsene beim Zustieg in Westbevern 22 Euro. Kinder erhalten 50 Prozent Ermäßigung. Die Fahrkarten sind im Vorverkauf online unter www.teuto-express.eu sowie bei Tecklenburger Land Tourismus, ✆ 0 54 82/ 92 91 82, erhältlich.