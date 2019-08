Einbruch in die Volksbank

Das haben sich die Täter vermutlich anders vorgestellt: Denn große Beute machten sie bei einem Einbruch in die Hauptstelle der Vereinigten Volksbank am Steintor nicht. Nach ersten Erkenntnissen – die Ermittlungen laufen derzeit noch – richteten sie nur einen hohen Sachschaden an, fanden möglicherweise sogar nicht wirklich etwas von Wert.

Nach Angaben von Peter Spahn , Sprecher der Kreispolizeibehörde , wurden die Beamten um 6.15 Uhr alarmiert. Die bislang unbekannten Täter – genau lässt sich der Zeitpunkt noch nicht eingrenzen – waren zwischen 19 und 6 Uhr in den SB-Bereich der Bank gekommen. Das ist der Vorraum, in dem die Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker stehen. Danach hatten sie von dort aus eine der schweren Sicherheitsscheiben, die außerhalb der Geschäftszeiten den Kundenbereich von diesem Vorraum abtrennen, eingeschlagen. Mit welchem Werkzeug oder Hilfsmittel das geschah, ist noch nicht geklärt.

Kaum oder keine Beute gemacht

Anschließend hatten es die Einbrecher möglicherweise ausschließlich auf die Brief-Schließfächer im Servicebereich abgesehen. Einige Schlösser wurden aufgehebelt, bis schließlich der Zugang zu insgesamt zwei dieser Fächer-Tafeln frei war.

Auch wenn die Täter hinter diesen Schließfächern Geld oder andere Wertsachen vermutet hatten, das war wohl nicht der Fall. Diese abgeschlossenen Fächer werden nach Angaben der Polizei etwa von Großkunden genutzt, um Briefe, Überweisungen und andere Dokumente an die Bank dort zu hinterlegen oder nach der Bearbeitung wieder abzuholen.

Die eigentlichen Schließfächer, in denen Kunden des Geldinstitutes teilweise Wertsachen und Dokumente aufbewahren, befinden sich in den Kellerräumen der Bank am Steintor und sind nach WN-Informationen gesondert gesichert. Bis dort sind die Täter wohl nicht gekommen oder hatten es gar nicht auf diesen Bereich abgesehen.

Bereits am frühen Donnerstagmorgen war die Kriminalpolizei vor Ort und hat nach möglichen Spuren oder anderen Hinweisen gesucht. „Zum jetzigen Zeitpunkt läuft die Auswertung noch. Es liegen noch keine Ergebnisse vor“, sagte Polizeisprecher Peter Spahn.

In diesem Zusammenhang werden – das ist in solchen Fällen üblich – auch Bilder von Überwachungskameras ausgewertet, die an verschiedenen Stellen in der Bank installiert sind.

Mit konkreten Ergebnissen rechnet die Polizei erst in den nächsten Tagen.

In der Bank liefen am Donnerstagmorgen die Aufräum- und Reparaturarbeiten. Durch den Einbruch funktionierte morgens das Einfahren der Sicherheitsscheiben nicht mehr. Zudem lagen in Teilen des Kundenbereichs Splitter, die beseitigt werden mussten.