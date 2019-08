Mit diesem großen Erfolg hatten die Mitglieder des Soroptimisten-Clubs Münster-Mauritz selbst nicht gerechnet. Beim Weihnachtsmarkt in der Telgter Altstadt waren bereits am Sonntagnachmittag sämtliche Plätzchen, die fleißige Helferinnen zuvor in großer Stückzahl gebacken hatten, ausverkauft. „Das war ein voller Erfolg für die gute Sache“, sagt Club-Präsidentin Inge Marx-Wadell rückblickend.

1300 Euro kamen am Ende durch den Verkauf an Reinerlös zusammen, die komplett an das Frauenhaus Telgte überwiesen wurden. Denn bereits seit Jahren besteht zwischen den Soroptimisten und dem Frauenhaus eine enge Partnerschaft. Verschiedene Projekte wurden bereits von den engagierten Frauen, zu denen aus Telgte unter anderem Margareta Große Kleimann gehört, unterstützt. Alle zwei Jahre bekommt das Telgter Frauenhaus eine größere Zuwendung.

Mit der Spende konnte sich das Team des Frauenhauses einen Wunsch erfüllen, der schon lange auf der Liste stand aber aus den normalen Mitteln nicht finanzierbar war. Zwei Laptops wurden von dem Geld angeschafft, die zwei über zehn Jahre alte Computer ersetzten, die längst nicht mehr ganz fehlerfrei arbeiteten. Zudem wurde die Software überarbeitet, mit denen das Team des Frauenhauses die Spenden verwaltet.

„Die stetige Unterstützung durch den Soroptimisten-Club ist eine große Hilfe für uns“, betonte Heide Bardy, die zusammen mit Laura Brink vom Frauenhaus die Spende entgegennahm.

Der Club Münster-Mauritz wurde am 6. September 2003 als 145. Club von Soroptimist International Deutschland gegründet.

„Unser soziales Engagement bündelt sich in Projekten, bei denen wir nicht nur finanziell helfen wollen, sondern mit denen wir auch Bewusstsein wecken wollen bei anderen, hinzuschauen und eine erhöhte Sensibilität für Brennpunkte nicht nur in unserem Lebensumfeld zu entwickeln“, betonen die Verantwortlichen. Daher sei das Frauenhaus ein nahezu idealer Partner.