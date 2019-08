Sumaja hat keine Probleme damit, in den Ferien die Schulbank zu drücken. „Es macht Spaß, und wir lernen eine Menge“, sagt die Jugendliche. Und Mohammed ergänzt: „Zudem ist mein Freund dabei.“

Zwei Wochen lang nehmen derzeit knapp 20 Mädchen und Jungen aus Familien, die aus aller Welt nach Telgte zugewandert sind, an einem Ferien-Sprachkursus teil, den die Stadt zusammen mit verschiedenen Kooperationspartnern seit fünf Jahren jeweils in den Oster-, Sommer- und Herbstferien auf die Beine stellt.

Das Leitthema in den vergangenen 14 Tagen war Freizeitmöglichkeiten in Telgte und Umgebung. Vier Lehramtsstudenten der Westfälischen Wilhelms-Universität haben dazu überwiegend sehr praktisch gearbeitet. Das bedeutete, einmal wurde die Kinderuni in Münster besucht, ein anderes Mal war eine Schneiderin bei den Kindern und Jugendlichen im Alter von sieben bis 15 Jahren und hat mit ihnen beispielsweise Handy- und Kosmetiktaschen genäht. Dabei wurde die Sprache einerseits bei den Aktivitäten geübt, andererseits wurden Plakate erstellt, auf denen diese Höhepunkte noch einmal im Detail beschrieben wurden. Stolz lasen daher Mohammed, Achmed und andere Teilnehmer am Donnerstag Fachbereichsleiterin Tanja Schnur und Claudia Stricker von der Stadtverwaltung sowie Durdu Legler, stellvertretende Leiterin des Kommunalen Integrationszentrums, die Plakate vor.

„Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler, deren Muttersprache eine ganz andere ist, die Hemmungen beim Sprechen verlieren“, sagen die angehenden Lehrer. Für jeweils drei Stunden am Tag kommen die Kinder und Jugendlichen freiwillig in die Schulen, um mit den Studierenden zu lernen. Alle Beteiligten seien hoch motiviert. Für die Studierenden ist der Unterricht in Kleingruppen eine Möglichkeit, frühzeitig berufliche Praxis zu sammeln.

„Ich finde es schön zu sehen, mit welcher Begeisterung und welchem Engagement die Kinder und Jugendlichen in den Ferien dabei sind“, freut sich Tanja Schnur über die positiven Rückmeldungen. Für die Kommune seien die Ferien-Sprachkurse ein wichtiger Baustein in der Förderung.