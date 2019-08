Einbußen bei der Ernte erwartet

Welche Arbeiten erledigen Landwirte vorwiegend im Sommer, wenn die Felder gelb und grün erstrahlen und die Pflanzen und Tiere besonders aktiv sind. Die Westfälischen Nachrichten begleiten den Landwirt Martin Wickensack ein Jahr lang, schauen ihm über die Schulter und stellen Arbeiten „auf dem Hof und auf dem Lande“ in den jeweiligen vier Jahreszeiten vor. Nach Winter und Frühjahr folgt heute ein Blick auf die Tätigkeiten im Sommer.

In den Sommermonaten müssen Landwirte in der Regel täglich deutlich mehr Stunden leisten als in der Winterzeit. Das liegt daran, dass in diesem Jahresabschnitt Tiere, Pflanzen und die Natur besonders aktiv sind. Bei Landwirt Martin Wickensack beginnt der Tag frühmorgens mit der Versorgung der Schweine und der Bullen. „Unser Vermarktungssystem bei den Schweinen ist ein geschlossener Kreislauf, von der Genetik bis zum Fleischhandel“, so der Agrarbetriebswirt. „Alles liegt vollständig in unserer Hand. Sorgfalt, Hygiene und hohe Zuverlässigkeit zahlen sich dabei aus.“

Auch wenn auf dem Hof Wickensack nicht mehr der Hahn am Morgen kräht, sorgt der „Weckruf“ aus dem Schweinestall an diesem Tag für morgendliche Zufriedenheit: Es hat nämlich wieder Nachwuchs gegeben. „Wir begleiten oft die Geburt, zumindest um zu sehen, ob alles nach Plan läuft. In der Regel verlaufen die Geburten problemlos, also ohne ,Hebamme’“, lächelt Wickensack. Sauen tragen etwa 115 Tage und „werfen“ durchschnittlich zwölf bis 15 Ferkel. Die tiergerechte Haltung und das Wohlbefinden von Sauen und ihren Ferkeln ist der Bauernfamilie ein großes Anliegen.

Landwirt und Nachbar Thomas Ahlbrandt muss zur selben Zeit 100 Kühe melken und versorgen. Er erzählt von außergewöhnlichen Erlebnissen aus dem Kuhstall: „ An einem Sonntag im Sommer brachten drei Kühe gleich vier Kälber zur Welt.“

Das Frühstück in dem „Drei-Generationen-Haushalt“ der Familie Wickensack ist in den Sommermonaten oft die einzige Möglichkeit, dass alle gemeinsam an einem Tisch sitzen, wenn sie sich stärken und über den Tagesablauf sprechen: Kurz wird über die Geburt der Ferkeln gesprochen und darüber, dass der Tierarzt in den nächsten Tagen kommt. Es folgt die Tagesplanung: Was ist heute zu tun? Das Getreide ist inzwischen gedroschen. Jetzt heißt es, die abgeernteten Felder auf das Säen von Zwischenfrüchten vorzubereiten: Der Landwirt lockert den Boden nach der Getreideernte zur Vorbereitung der neuen Einsaat auf. „Wir nutzen verstärkt wieder die natürlichen Zusammenhänge, von denen bereits mein Großvater wusste“, so Martin Wickensack und ergänzt: „Wir wissen um die Bedeutung einer nachhaltigen, gesunden Fruchtfolge, die auch zur Ertragssicherheit und einer möglichst hohen Wirtschaftlichkeit beitragen.“ Die Zwischenfrucht dient der Nährstoff-Speicherung, sorgt für weniger Erosion, trägt auch zur Bodenlockerung bei, fördert das Bodenleben und liefert Nahrung für Insekten.

Wer den Landwirt nach dem Frühstück beobachtet, erkennt sofort: Hier ist viel zu regeln, etwa wann die Maschinen rollen, wer das Getreide vom Feld holt, das Stroh presst und wo und wie es eingelagert wird. Denn die Familie Wickensack führt neben ihrer Landwirtschaft auch einen Lohnbetrieb. Nachbarschaft und Landwirte nutzen den Wickensack‘schen Maschinenpark für die eigene Ernte. „Früher“, erinnert sich Vater Heinz, „haben sich Landwirte zu Maschinengemeinschaften zusammengetan. Das hat sich im Laufe der Jahre verändert. So haben wir uns entschlossen, unsere Maschinen und unsere Arbeitszeit auch in die Dienste anderer Landwirte zu stellen.“ Um den Fuhrpark zu bedienen, helfen in der Hochsaison auch befreundete Bauern.

Durch seine Tätigkeit auf verschiedenen landwirtschaftlich genutzten Böden hat Martin Wickensack, der auch Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsvereins ist, einen guten Überblick über die Ernteerträge oder Misserfolge: „Nach der Hitzewelle Ende Juni und den weiter zu geringen Regenmengen mussten wir unsere Erwartungen deutlich zurückschrauben. Durch die zeitweise große Hitzebelastung waren die Wasservorräte in den oberen Bodenschichten aufgebraucht. Sandböden wie in Vechtrup lassen das Wasser schneller durchlaufen. Schwerere Böden südlich der Ems speichern es, und die Pflanzen ernähren sich davon besser und länger.“

Beim Mais und Feldgras erwarten die Landwirte Einbußen gegenüber dem vergangenen Jahr. „Der Zeitpunkt der Maisernte“, so Martin Wickensack, „ist stark regenabhängig, denn bei weiterer Trockenheit stirbt die Pflanze schon früher ab. Das sieht man sehr deutlich dort, wo ein sandiger Boden vorherrscht.“ Bei einem schönen Landregen mit 50 Litern je Quadratmeter sei es möglich, den Erntezeitpunkt nach hinten zu verschieben.

„Sollte die Witterung weiter durch ein starkes Regendefizit geprägt sein, wird das Wachstum insbesondere beim Mais und beim Feldgras noch deutlich schlechter ausfallen als vor einem Jahr“, befürchtet Martin Wickensack.

Von Mitte Juni bis Ende Juli liefen die Erntemaschinen bereits auf Hochtouren: In dieser Zeit erfolgte der Erntedrusch der Gerste und danach die Ernte von Roggen, Weizen und Triticale. Martin Wickensack bezeichnet das Ergebnis beim Gesamtgetreide als unterdurchschnittlich: „Doch aufgrund der Witterung ist es zufriedenstellend gewesen und liegt auf Vorjahresniveau.“

Nach einem arbeitsreichen Tag werden die Maschinen in die betriebseigene Werkstatt gefahren. Dort werden sie von Martin Wickensack und seinem Team gewartet, mit Kraftstoff aufgefüllt und notfalls auch repariert, damit beim nächsten Einsatz wieder alles reibungslos funktioniert: „Gerade jetzt in den Sommermonaten, in denen die Maschinen über viele Stunden Höchstleistungen bringen müssen, haben Wartung und Reparatur bei uns allergrößte Bedeutung.“

Eine schöpferische Pause vom Alltag bot in diesem Sommer das Vechtruper Schützenfest, das alle drei Jahre auf dem Hof Wickensack stattfindet. In geselliger Runde wird bei den Vechtrupern einmal mehr deutlich, worauf es auch in Zukunft ankommt: „Auf eine gute Nachbarschaft, auf Menschen, die vertrauensvoll miteinander umgehen und sich unterstützen.“

Weil der Ertrag beim Getreide und beim Mais durch die Trockenheit rückläufig ist, suchen die Landwirte nach vollwertigen neuen Tiernahrungsmitteln. Martin Wickensack nennt hier die Ackerbohne, die er ebenfalls bereits geerntet habe. Ackerbohnen bezeichnet er als einen „eiweißreichen Energielieferanten“. Diese könnten in Zukunft dazu beitragen, das Standard-Eiweißfuttermittel, wie das teure Sojaschrot, zu ersetzen.

Die Kommunikation der Landwirte untereinander ist sehr offen, vertrauensvoll und ehrlich: „Mit dem Handy sind wir schnell mitein­ander verbunden und können uns aktiv helfen oder auch Erkenntnisse aus dem Tagesverlauf, Wetterprognosen und Erfahrungen schneller austauschen.“ In diesem Zusammenhang nennt Martin Wickensack auch die „Zentrale“ der Raiffeisen Bever-Ems: „Von dort erfahren wir Unterstützung und schnelle Hilfe etwa durch Ackerbau- und Pflanzenschutzberatung oder beim Handel mit Getreide und Futtermittel. In der heutigen Zeit ist der schnelle digitale Kontakt für uns sehr hilfreich.“

In der Nachbarschaft hat Landwirt Thomas Ahlbrandt Kartoffeln auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern gepflanzt. „Bei der Trockenheit hat sich der Reifeprozess seiner Früchte verlangsamt. Die Belana setzt er zur Kuhfütterung ein. Die Kartoffeln präsentieren sich ziemlich frei von Unkraut und in einem gemäßigten Grün: beste Voraussetzungen für eine ordentliche Ernte zum Herbstanfang.

Ein typischer Sommerabend im Leben der Familie Wickensack geht zu Ende: Es ist mal wieder spät geworden, die Tiere hat Mutter Walburga zusammen mit dem Praktikanten versorgt. Die Kinder schlafen bereits, und gezeichnet vom Tag trifft man sich spätabends in der Küche: eine kleine Stärkung, ein erfrischendes Getränk und die Antworten auf „Wie war’s heute?“ lassen den Tag fast ausklingen, wenn da nicht noch die Büroarbeit wäre: Buchhaltung, Mails checken, beantworten und kurz auch noch einige wichtige Eintragungen vornehmen. Dann ist Schluss. Es ist Mitternacht, als auch das letzte Licht erlischt.

Um 6.30 Uhr beginnt bereits ein neuer Tag. Eintönig? Mitnichten! „Der Beruf Landwirt“, so Martin Wickensack, „ist abwechslungsreich, eine Herausforderung, spannend, und es macht Spaß.“