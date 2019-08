Viel Abwechslung in den Ferien

Julian (sechs Jahre) und Aynur (zehn) begaben sich gleich zu einem ganz neuen Spielangebot, dem „Cornhole Bean Bag Set“, einem Wurfspiel, bei dem man kleine Säckchen durch eine Öffnung in einer Holzplatte bugsieren muss. „Das macht hier viel Spaß“, waren sich die beiden Kinder sicher.

Das Angebot, bei „Spiel, Sport und Spaß“ auf dem Dorfplatz mitzumachen, nutzen viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene am Donnerstagabend. Daher war immer etwas los im Verlauf der Veranstaltung. Kurzfristig geplant, fand das Angebot eine gute Resonanz, und auch das Wetter spielte mit.

„Spiel, Sport und Spaß“ in Westbevern 1/7 Viele Spiele und jede Menge Abwechslung bot das Angebot auf dem Dorfplatz in Westbevern. Foto: Niemann

„Ich war bis jetzt bei jeder Veranstaltung dabei“, betonte Aynur stolz. Andere, die zum ersten Mal teilnahmen, freuten sich über die Vielzahl der Spielmöglichkeiten. Das Spritzen mit Wasser auf eine Holzfigur, das die Freiwillige Feuerwehr anbot, gehört schon zu den Dauer-Attraktionen. Seilchen springen, Malen, Ringe werfen, Jonglieren mit einem Ball oder aber etwas Akrobatik waren ebenfalls möglich und forderten die Teilnehmer.

So mancher Erwachsene machte selbst bei den Spielen mit und fühlte sich an seine eigene Kindheit erinnert. „Es ist schön, dass alle so begeistert dabei sind und so viele gekommen sind“, betonte etwa ein Teilnehmer, der regelmäßig seit der ersten Austragung im Jahr 2016 dabei ist. „Für die Kinder ist ‚Sport, Spiel und Spaß‘ ein Ferienangebot, das sie gerne als Abwechslung nutzen. Wir sind von der Teilnehmerzahl sehr angetan. Um so größer ist bei uns die Freude“, resümierte Gudrun Nosthoff, Mitglied im Organisationsteam, am Ende der Veranstaltung. Zu den Verantwortlichen gehörten zudem Christiane Wördemann, Silke Knop-Beyer, Thomas Muhmann und Norbert Weiligmann.

Neben Spielen und anderen Angeboten war auch für eine Stärkung und Getränke gesorgt. „Wir kommen gerne wieder. Es hat uns Spaß gemacht“, betonte am Ende etwa eine Familie, als sie sich beim Organisationsteam verabschiedete. Wiederkommen zum Dorfplatz können sie und alle anderen Interessierten sicherlich auch 2020, denn bei der Resonanz und vor allem der Freude der Kinder und Erwachsenen, sich an den Spielen zu beteiligen, wird das Organisationsteam sicherlich wieder in den Sommerferien zu „Spiel, Sport und Spaß“ einladen.