„Ich möchte präsent sein“

An den Blick aus seinem Bürofenster hat sich David Krebes noch nicht gewöhnt. „Die Kirche und die Gnadenkapelle direkt vor der Tür – das ist etwas Besonderes“, freut sich der 44-Jährige jedes Mal, wenn er sein Büro betritt. Seit dem 1. August ist Krebes neuer Pastoralreferent in St. Marien. Einen Eindruck von Pfarrei und Stadt hat er schon bekommen: „Hier kann ich mich wohlfühlen“, lautet sein erstes Fazit.

Für Krebes, der in Mecklenburg nahe Rostock aufgewachsen ist, war das Katholisch-Sein nie selbstverständlich. „In meiner Schulklasse gab es nur noch einen anderen Jungen, der auch Christ war“, erinnert er sich. Obwohl seine Mutter als Gemeindereferentin gearbeitet hat, hat die Diaspora Krebes geprägt. Als er Ende der 1990er-Jahre für das kombinierte Diplom- und Lehramtsstudium mit den Fächern katholische Theologie und Musik nach Münster kam, erlebte er ein anderes Bild. „Ich hatte schnell meine Gemeinde gefunden, in der ich mich zu Hause gefühlt habe“, erzählt er.

2007 entschied er sich zunächst für die Wissenschaft, forschte mehrere Jahre als Kirchenhistoriker, bis er 2016 vor der Wahl stand, Lehrer oder Pastoralreferent zu werden. „Ich habe mich für Letzteres entschieden, weil ich in diesem Beruf mit vielen verschiedenen Altersgruppen zu tun habe und einen gewissen Gestaltungsfreiraum habe“, erklärt er.

Praktische Erfahrungen sammelte er in seiner Ausbildungsgemeinde Heilig Kreuz in Münster. Drei Jahre lang lernte er das vielfältige Gemeindeleben kennen. Auch sein Faible für Musik konnte der Klavier- und Saxofonspieler einbringen: Für die Firmlinge gründete er eine Gemeindeband, die auch heute, nach seinem Weggang, weiter besteht. Neue Formen und Wege ausprobieren, dazu bekam Krebes bei den sogenannten alternativen Gottesdiensten in Heilig Kreuz die Gelegenheit.

In Telgte wird Krebes vor allem für die Jugendarbeit zuständig sein und die Firmvorbereitung, die Messdienergemeinschaften und die KLJB-Gruppen begleiten. Die ersten Kontakte wird er bald knüpfen: „Ich werde alle drei Ferienlager besuchen und mich vorstellen“, sagt der 44-Jährige.

Krebes freut sich darauf, in den kommenden Wochen viele Menschen rund um die Pfarrei kennenzulernen – und Telgte als Wallfahrtsort zu entdecken. „Für mich steht Wallfahrt symbolisch für ‚Kirche in Bewegung‘“, erklärt Krebes. „Rausgehen, auf den Straßen präsent sein – dafür möchte ich offen sein.“

David Krebes wird am Sonntag, 29. September, zusammen mit 29 weiteren Kandidaten im St.-Paulus-Dom in Münster von Bischof Dr. Felix Genn für den Dienst als Pastoralreferent beauftragt.