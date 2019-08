Malteserhelfer Heiner Cuvelier ist in Schlesien unterwegs, um dringend benötigte Hilfsgüter nach Glatz, Cosel und Oppeln zu bringen. Der Grund für die „Sonderfahrt“: Horst Ulbrich , Vorsitzender des Deutschen Freundeskreises in Glatz, bat die Telgter Malteser um schnelle Hilfe. Er schilderte, dass eine an Krebs erkrankte Frau sofort ein Sauerstoffgerät benötige. Bei den Maltesern stand ein entsprechendes Gerät samt Zubehör im Lager. Daher konnten Geschäftsführerin Rita Hüser und Stadtbeauftragter Heinz Loddenkötter umgehend reagieren.

Eigentlich planen die Telgter Malteser den nächsten Transport für Ende September. Für die erkrankte Frau wäre das wahrscheinlich zu spät gewesen. Nach einem Gespräch war Heiner Cuvelier sofort bereit, das Spezialgerät mit seinem Privatwagen nach Glatz zu bringen. Zudem nahm Cuvelier Wasch- und Reinigungsmittel für das Kinderheim in Cosel sowie Bekleidung für die Caritas in Oppeln mit. Letztere hatte die Kleiderkammer Telgte gespendet.

Ende September organisieren die Malteser einen weiteren Transport nach Ober- und Niederschlesien. Dafür werden noch Rollatoren, Rollstühle, Material für die Altenpflege sowie für eine Schule für behinderte Kinder Papier, Schulhefte, Stifte, Bastelmaterial, Fahrradhelme, Gymnastikbälle und Bälle benötigt. Ein Sammeltermin wird noch benannt. Wer die Malteser mit einer Dieselspende unterstützen möchte kann diese auf das Konto DE 73 4016 0050 3509 5556 00, Verwendungszweck „Schlesienhilfe“, überweisen.