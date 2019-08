Für Ursula Giacinto und Joachim Göpel hat der Ruhestand begonnen. Landrat Dr. Olaf Gericke verabschiedete sie aus dem aktiven Dienst der Kreisverwaltung und bedankte sich für ihre geleistete Arbeit.

Joachim Göpel ist nicht nur gelernter Fernmeldehandwerker, sondern auch Diplom-Sozialpädagoge. Von 1977 bis 1982 studierte er Sozialpädagogik mit dem Schwerpunkt Familien- und Ersatzerziehung in Münster. Anschließend übte er seinen Beruf im Förderschul-Wohnheim St. Michael in Telgte, bei Impulse in Warendorf und bei der Kreishandwerkerschaft aus. Ende 2013 kam der Telgter zum Kreis Warendorf und arbeitete im Jobcenter als Arbeits- beziehungsweise Ausbildungsvermittler. Seit 2016 war Joachim Göpel als Springer in der Arbeitsvermittlung und im sozialintegrativen Fallmanagement in den Anlaufstellen Warendorf, Oelde und Sassenberg tätig.

Ursula Giacinto ist ein echtes Urgestein der Kreisverwaltung. Nach ihrer Schulzeit begann sie im Jahr 1970 eine Ausbildung zur Stenotypistin beim damaligen Kreis Beckum. Nach bestandener Prüfung wurde sie zunächst im Schulamt eingesetzt und wechselte später ins Gesundheitsamt. Fast 20 Jahre lang war sie in den Außenstellen Oelde und Beckum tätig. Seit April 2000 arbeitete die Neubeckumerin im Bauamt und kümmerte sich dort um die Registratur.