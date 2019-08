Max und Henry Weiligmann freuen sich vor allem auf eines – auf viel Abwechslung im Ferienlager in Wehrstapel im Sauerland. Die beiden Westbeverner sind zwar das erste Mal dabei, dennoch gaben sie sich vor der Abfahrt am Samstagmorgen recht locker. „Ich freue mich vor allem auf die Spiele und die Ausflüge“, sagte der achtjährige Henry. Gespannt sein durften er und Bruder Max, denn Christian Laubrock, ein bereits erfahrener Teilnehmer, versprach ihnen, dass das Programm bislang jeweils klasse gewesen sei und dass das Betreuerteam sicherlich auch für die nächsten zwei Wochen viele Programmpunkte auf die Beine gestellt habe. „Die sorgen immer für viel Abwechslung. Es macht Spaß, dabei zu sein. Auch das Essen ist immer gut“, betonte der Zwölfjährige, der zum vierten Mal am Ferienlager teilnimmt.

Auf den Besuch des Ferien- und Freizeitparks „Fort Fun“ und des Spaßbades in Medebach freuen sich alle Teilnehmer sehr. das zeigte eine kleine Umfrage. Beide Ausflüge sind jeweils die Highlights.

67 Jungen und Mädchen im Alter von acht bis 14 Jahren fuhren am Samstag mit dem Bus ins Ferienlager. Bis zum 24. August sind die Teilnehmer in Wehrstapel untergebracht, das bereits zum dritten Mal – nach 2000 und 2014 – Aufenthaltsort der Gruppe in der bereits 24-jährigen Geschichte der Ferienfreizeit ist.

17 ehrenamtliche Betreuer sind für die Kinder – die zum großen Teil aus Westbevern, Ostbevern und Telgte kommen – zuständig. Unter ihnen sind mit Alina Berning und Anna-Lena Bröker zwei neue Betreuerinnen, die ihrer Aufgabe bereits entgegenfiebern. Dazu sagte Niels-Peter Wiesmann, der zum vierten Mal als einer der Verantwortlichen dabei ist: „Als ich als Betreuer anfing, gehörte Anna-Lena zu den Ferienkindern, nun ist sie als Betreuerin selbst dabei. Das macht die Sache rund.“ Er betont die große Gemeinschaft, die während der Ferienzeit herrsche. „Es ist stets eine tolle Truppe, da kommt Freude auf.“ In die gleiche Kerbe schlug auch Luca Scheer, der sich auf seinen zweiten Einsatz als Betreuer vorbereitet hat. „Ein Ferienlager ist eine tolle Sache für die Kinder aber auch für uns.“

Die Schützenhalle, in der die Kinder untergebracht sind, und das Umfeld bieten nach Angaben der Verantwortlichen viele Möglichkeiten der Betätigung. Fünf Kochmuttis sorgen für das leibliche Wohl. Marius Schulte und René Hülsmann haben die Lagerleitung inne. Organisiert und durchgeführt wird das Ferienlager von der Bever CAJ. Ein Vorkommando reiste bereits am Donnerstag nach Wehrstapel, um mit dem Aufbau des Lagers und weiteren Vorbereitungen zu beginnen.