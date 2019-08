Beim Sommerfest des Parkinson-Forums Kreis Steinfurt, dem auch Mitglieder aus Telgte und Umgebung angehören, stellte der Vorsitzende Reiner Krauße die Idee des von Christine Elfring geplanten integrativen Spielplatzes an der Von-Kleist-Straße in Borghorst vor und bat die Anwesenden für das außergewöhnliche Projekt um eine private Spende. Bei der durchgeführten Sammlung kam ein Betrag in Höhe von 500 Euro zusammen. Reiner Krauße und Dorothea Stauvermann überreichten die Spende an Initiatorin Christine Elfring, die sich darüber sehr freute und anbot, bei einer der nächsten Veranstaltungen die Mitglieder des Forums über den Fortschritt des Projektes zu informieren.