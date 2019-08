Viel Spaß an, mit und im Wasser

Maja ist eifrig bei der Sache. Kaum hat Thomas Schwaack im kleinen Kreis eine Frage gestellt, hebt sie bereits den Finger und weiß die richtige Antwort. „Das interessiert mich total und macht viel Spaß“, sagt die Teilnehmerin des Schwimmcamps der DLRG Telgte, während sie an einer Taucherbrille letzte Einstellungen vornimmt. Denn kurze Zeit später werden sie und die anderen Kinder damit im Nichtschwimmerbecken erste Erfahrungen unter Wasser sammeln.

„Nach der überaus positiven Resonanz auf die anderen Schwimmcamps stand für uns früh fest, dass es auch in diesem Jahr in den Sommerferien wieder ein entsprechendes Angebot für Kinder geben wird“, sagt Thomas Schwaack, der zusammen mit Reiner Banse vom DLRG-Vorstand und insgesamt acht Betreuern dafür sorgt, dass bei der einwöchigen Ferienaktion keine Langeweile aufkommt. 23 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren nehmen daran teil. Einzige Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass es sich um sichere Schwimmer handelt, sie also mindestens das silberne Schwimmabzeichen besitzen.

Vieles dreht sich in dieser Woche ums Wasser, doch nicht alles. „Uns war eine gute Mischung wichtig“, sagt der DLRG-Ausbilder. Sprich: Nach einer Ankommrunde am Morgen und einer rund halbstündigen Schwimmeinheit zum Aufwärmen gibt es nach einem stärkenden Frühstück kleinere Unterrichtseinheiten sowie die Möglichkeit, sich bei verschiedenen Spielen wieder etwas zu erholen. Später wird das in der Theorie gelernte, etwa das richtige Ausblasen einer Tauchermaske, dann wieder im Becken geübt.

Das Schnorcheln steht im Mittelpunkt des einwöchigen DLRG-Schwimmcamps. Dank der Unterstützung von Sponsoren – wie der Sparkasse Münsterland-Ost, Edeka Haveresch sowie Mitteln aus einem Landesjugendförderprogramm – konnte unter anderem für jeden Teilnehmer eine Tauchermaske samt Schnorchel beschafft werden. Die nutzen die Kinder in den nächsten Tagen nicht nur, sondern können sie auch anschließend mit nach Hause nehmen. Verpflegt wird die Gruppe wieder von der Küche des Altenheims Maria Rast. Gegen Ende der Woche haben sich die Betreuer zwei Überraschungen einfallen lassen. Am Donnerstag geht es mit mehreren Booten auf die Ems. Dann wollen die Teilnehmer flussaufwärts in Richtung Warendorf paddeln. Unterwegs wird gepicknickt. Am Freitag hat das Team um Chef-Organisator Thomas Schwaack einen Aqua-Track organisiert. Dabei handelt es sich um eine Hindernisbahn auf dem Wasser. Die hatte bereits im Vorjahr für jede Menge Spaß gesorgt.

„Langeweile hat keine Chance“, ist sich Thomas Schwaack sicher, bevor er dringend wieder ins Wasser muss. Denn ungeduldig warten seine Schützlinge bereits darauf, endlich die Tauchermasken ausprobieren zu können.