Einblicke in die Trainingsarbeit

Dass die Aktion Pferdestärken aufgrund zu geringer Anmeldungen bei den Reitbetrieben in der Region zum zweiten Mal in Folge ausfiel, bedauert Silke Schulze Hobbeling sehr. „So eine Veranstaltung bietet eine Möglichkeit, einen Querschnitt durch die Trainingsarbeit zu zeigen. Ich würde mir wünschen, dass im nächsten Jahr genügend Betriebe mitmachen und die Aktion, die viele Jahre ein Renner war, wieder in Bewegung kommt.“

Dass hinderte den Reiterhof Schulze Hobbeling am Wochenende aber nicht daran, selbst etwas auf die Beine zu stellen und einen „Tag der offenen Tür“ durchzuführen. „Wir hatten schon längere Zeit alles geplant, und die Kinder und Jugendlichen hatten sich intensiv auf ihre Auftritte vorbereitet. Für uns war klar, dass wir die Tradition fortsetzen“, bekräftigten Silke Schulze Hobbeling und ihr Ausbilderteam. Der Reiterhof war bislang bei der Aktion Pferdestärken immer dabei.

„Es ist doch schön, wenn Eltern und Großeltern ihren Kindern und Enkelkindern über die Schulter schauen und beobachten können, was sie gelernt haben“, befand auch Hermann-Josef Schulze Hobbeling. Er kommentierte für die Interessierten die einzelnen Vorführungen.

Von denen gab es etliche, sodass für Abwechselung in der Reithalle aber auch auf den Reitplätzen gesorgt war. Sehr zur Freude der vielen Besucher, die die Aktivitäten beobachteten. Im Mittelpunkt stand die Präsentation eines Querschnitts des Trainingsprogramms.

Die jüngsten Akteure etwa zeigten auf den Ponys, was sie gelernt hatten – immer von ihren Ausbildern unterstützt. Sie führten kleine Übungen vor und mussten in einem Stangenwald Geschicklichkeit beim Hantieren beweisen. Der Spaß stand bei allem oben an.

Das war auch bei der Shetty-Kür sichtbar. Die beiden Ausbilderinnen Luise Holtmann und Anna Zimmermann führten diese mit ihren Schützlingen Antonia Craes, Charlotte Sentef, Lena Hollmann und Tessa Schulze Hobbeling durch. Zu den Vorführungen der Maxigruppe gesellte sich noch eine sportliche Dressur-Abschlusskür, vorgetragen von Lena Rhode, Johanna Eichholt, Lea Rautenberg und Jana Schomacker unter Leitung von Ausbilderin Karla Frank.

Zudem gab es ein umfangreiches Rahmenprogramm. Dazu gehörten Kreativangebote wie malen und basteln. Und wer nach allem hungrig geworden war, der kam ebenfalls auf seine Kosten.

„Wir werden diese Veranstaltung im nächsten Jahr fortsetzen. Sie ist bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen beliebt und bekannt“, betonte Silke Schulze Hobbeling am Ende.