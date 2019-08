Qualifizierten Nachwuchs heranziehen

Bedarfsgerecht ausbilden, jungen Leuten eine fachlich fundierte Aus- und Fortbildung ermöglichen, ihnen nach dieser Zeit Chancen offerieren und sich den eigenen Nachwuchs heranziehen: Das sind einige der wesentlichen Ziele, die seit Jahren beim Thema Ausbildung in der Stadtverwaltung verfolgt werden. Gleich vier neue Azubis konnte Stephan Herzig , Fachbereichsleiter und allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, jetzt vorstellen. Damit hat die Stadt mit ihren insgesamt 187 Mitarbeitern aktuell neun Azubis in ihren Reihen.

Eine der großen Herausforderungen in der nächsten Zeit, das sagte Stephan Herzig bei der Begrüßung der Neuen, ist dabei die Digitalisierung der Verwaltung, die sukzessive erfolgen soll. „Die Zeiten, in denen Akten von Büro zu Büro transportiert werden, sind dann vorbei“, betonte er. Gerade bei dieser Umstellung seien die jungen Leute, die mit dem Computer und dem Smartphone aufgewachsen seien, wichtige Multiplikatoren und Unterstützer.

Für eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten haben sich Alexander Hinkens und Luis Kersting entschieden und im Auswahlverfahren, insgesamt rund 50 Bewerbungen lagen der Stadt vor, durchgesetzt.

Luis Kersting wusste vor dem Ausbildungsbeginn bereits sehr genau, was ihn erwartet. Denn zum einen hatte er ein mehrwöchiges Praktikum in der Bücherei vorgeschaltet, zum anderen sind beide Eltern seit vielen Jahren in der Verwaltung tätig.

Nach einem Studium mit den Fächern Niederländisch und Geschichte sowie dem ersten Staatsexamen hat sich Alexander Hinkens noch einmal neu orientiert. Telgte kannte er bereits von diversen Besuchen. Vor allem das Museum Religio hat es dem 31-Jährigen angetan.

Das Schwimmmeisterteam im Waldschwimmbad verstärkt seit dem 1. August Felix Kloos. Er wird zum Fachangestellten für Bäderbetriebe ausgebildet. Über eine Kooperation mit der Nachbargemeinde Ostbevern ist im Winterhalbjahr die Ausbildung im dortigen Hallenbad sichergestellt.

Für eine praxisorientierte Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin im Rahmen des sogenannten PIA-Modells hat sich Céline Andree entschieden. In der städtischen Kindertagesstätte Abenteuerland ist sie tätig und damit im Prinzip zu ihren „Wurzeln zurückgekehrt“. Denn ihre eigene Kindergartenzeit hat die 19-Jährige bereits in der Einrichtung verbracht. Nun kümmert sie sich vor Ort zusammen mit dem Team um die Kleinen.

Mit der PIA-Ausbildung betritt die Stadt Telgte Neuland. „Wir haben uns neben den klassischen Ausbildungsgängen für dieses Modell entschieden, um qualifizierte Fachkräfte für unsere Einrichtung ausbilden zu können“, sagt Stephan Herzig. Denn in Nordrhein-Westfalen besteht seit kurzer Zeit die Möglichkeit, im Rahmen der sogenannten Praxisintegrierten Ausbildung (PIA) eine dreijährige fachschulische Ausbildung in Verbindung mit einer Anstellung in einer sozialpädagogischen Einrichtung zum oder zur staatlich anerkannten Erzieher/in zu absolvieren.