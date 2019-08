Zu einem naturkundlichen Spaziergang im Emsauenpark lädt die NABU-Naturschutzstation Münsterland in Kooperation mit der Stadt Telgte ein. Die Tour findet am kommenden Sonntag, 18. August, statt. Der Diplom-Biologe Dr. Thomas Hövelmann wird die wichtigsten Wildblumen und Insekten sowie die ökologischen Zusammenhänge der Bestäubung vorstellen und Tipps für die insektenfreundliche Gestaltung des Gartens geben. Seit vielen Jahren arbeiten der NABU und die Stadt Telgte bei der naturnahen Entwicklung und Unterhaltung des Emsauenparks eng zusammen und haben dafür gesorgt, dass hier noch eine große Vielfalt an Insekten und heimischen Wildblumen zu finden ist. Treffpunkt der zweistündigen Veranstaltung ist um 15 Uhr der Parkplatz am Rathaus Telgte, Antoniusstraße. Die Teilnahme ist kostenlos, um Spenden wird gebeten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.