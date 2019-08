Ab sofort sind ermäßigte Eintrittskarten für den Mariä-Geburts-Markt am Dienstag, 10. September, zum Preis von 3,50 Euro pro Stück erhältlich. Die Karten können an folgenden Vorverkaufsstellen erworben werden: „Tourismus + Kultur“; Stadtverwaltung (Stadtkasse, Zimmer 211), Volksbank, Sparkasse und WestLotto Rescher. Am Markttag beträgt das Eintrittsgeld vier Euro pro Person, Kinder bis zum zehnten Lebensjahr erhalten freien Eintritt.