Die Mobile Wache der Kreispolizeibehörde ist am kommenden Montag, 19. August, in Westbevern vor Ort. Von 10 bis 12 Uhr steht das zum Büro umgebaute Wohnmobil an der Grevener Straße nahe der Feuerwehrwache. Von 12.30 bis 14 Uhr sind die Beamten an der Grevener Straße am Brinker Platz in Vadrup zu finden. Während dieser Zeit bietet der Bezirksdienst Bürgersprechstunden vor Ort an.