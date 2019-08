Ein schweinischer Fernsehauftritt

Ursel Bücker züchtet seit zehn Jahren Husumer Protestschweine. Am kommenden Mittwoch, 21. August, sind zwei ihrer drei Monate alten rot gefärbten Hausschweine Hauptdarsteller in der ZDF-Wissensshow „Da kommst Du nie drauf“ mit Moderator Johannes B. Kerner .

Doch wie kommt das ZDF auf die Idee, Ursel Bücker zu bitten, mit zwei ihrer Protestschweine ins Aufnahmestudio nach Köln-Ossendorf zu kommen? Der Name ist Programm: „Protestschwein“. Woher der kommt, verrät die Telgter Züchterin: „Das Schwein ist rot gefärbt und hat einen breiten weißen Querstreifen. Das ähnelt der dänischen Flagge. Gezüchtet wurde das Tier Anfang des 20. Jahrhunderts, als es den in Nordfriesland lebenden Dänen verboten war, ihre Landesflagge zu hissen. Das wollten sich die Bauern jedoch nicht verbieten lassen. Sie züchteten aus Protest gegen das Verbot eine neue Gattung, die demonstrativ herumlaufen durfte und somit Flagge zeigte.“

Am 5. Juni erhielt sie eine Mailanfrage aus Köln. Sie nahm die Einladung an, und vor wenigen Tagen war es soweit: Sie fuhr mit „Emmelie“ und „Arche“ nach Köln ins Studio. Dort fand die Aufzeichnung für die Show statt, die am kommenden Mittwoch ausgestrahlt wird. Im Studio angekommen, erhielten die beiden „dänischen“ Protestschweine gleich einen mit grünem Teppich versehenen Auslauf, der mit Scheinwerfern beleuchtet war. Ihre beiden Vierbeiner sahen nicht nur bildhübsch aus, sie spielten ihre Rolle ausgezeichnet.

„Sie blieben tiefenentspannt, als die Kameraleute stundenlang filmten, um die besten Szenen einzufangen,“ sagt Ursel Bücker. „Ich habe zum Beispiel zugesehen, wie meine beiden Schweine die Deko genüsslich verputzt haben“, erzählt die Telgterin mit einem Lachen. Sonja Zietlow, eine der Prominenten in der Show, fand die Tiere total putzig, befürchtete aber angesichts des Hungers der Tiere, „dass ich mit Hängebauchschweinen die Rückfahrt nach Telgte antreten müsste.“

Von der Sendung hat Ursel Bücker nichts mitbekommen. „Da war ich mit meinen beiden Tieren bereits wieder auf der Heimfahrt.“ Für die prominenten Kandidaten, die in der Show auftreten, drehen sich die Fragen rund um das Husumer Protestschwein und seine Geschichte. Zur Auflösung der Frage und Erklärung der korrekten Antwort standen „Emmelie“ und „Arche“ im Studio vor der Kamera.