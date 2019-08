Fünf Tage voller Spaß

„Happy Birthday, lieber Reiner“, schallte es dem Betreuer des Schwimmcamps und zweiten Vorsitzenden der DLRG Telgte, Reiner Banse, entgegen. Am vierten Tag der Ferienmaßnahme hatten sich die 23 teilnehmenden Kinder und Jugendlichen sowie ihre acht Betreuer getroffen, um eine Paddeltour auf der Ems zu unternehmen.

Durch die mehr als ungünstige Wettervorhersage ließen sich die Teilnehmer nicht von der geplanten Aktion abbringen, sondern brachen in vier Booten auf. Und als hätte man sie erhört: Kein einziger Tropfen fiel vom Himmel, was allseits, unter anderem mit Gesang, gelobt wurde.

Einige Mutige holten sich im Rahmen der „Schwimmcamp-Challenge“, einem Schwimmpass mit lustigen Aufgaben, den Stempel für die „Emsente“ ab. Dabei galt es, auf möglichst witzige Weise in die Ems zu steigen und dabei laut zu quaken wie eine Ente. Der Nachmittag brachte dann doch einige Regentropfen. Dementsprechend wichen die Schwimmcamp-Teilnehmer auf das Bootshaus aus, wo Paracord-Armbänder gebastelt wurden. Diese sind das „Markenzeichen“ der Ferienmaßnahme.

Ausgesprochen zufrieden sind die acht Betreuer um Leiter Thomas Schwaack . „Das Wetter hielt zwar zum ersten Mal in der Geschichte des Schwimmcamps Regen bereit, aber das war kein größeres Problem für uns“, so Schwaack. Den Kindern machte das nichts aus: „Im Wasser wird man ja sowieso nass“, sagten sie.

Das Betreuerteam mit Silke Eggersmann, Reiner Banse, Henrike Zurloh, Lena Jannemann, Marcel Mersch und William Klaffke konnte auf ihre Erfahrung aus den vorangegangenen Veranstaltungen zurückgreifen. Außerdem konnten dieses Jahr zwei neue Betreuer, Daniel Klaffke und Juliane Zangl, gewonnen werden.

Die Teilnehmenden kennen die Betreuer aus dem regelmäßigen Training in Telgte, Ostbevern und Warendorf. „Das Schwimmcamp bietet dagegen natürlich einen Kontrast“, so Leiter Thomas Schwaack, auf dessen Initiative das Ganze 2017 zum ersten Mal stattfand.

Seitdem bietet die DLRG das Schwimmcamp für alle Kinder, die sichere Schwimmer sind, an. Dabei gibt es neben der Vertiefung der Kenntnisse in Schwimmen und Rettungsschwimmen für die Kinder viele verschiedene Möglichkeiten, den Tag zu verbringen. Dieses Jahr lag – wie bereits berichtet – der Fokus auf die Heranführung an das Schnorcheln und Tauchen.

Daneben standen die „Schwimmcamp-Challenge“ mit Aufgaben wie der „Wasserlyrik“, wo ein kurzes Gedicht über das Wasser zu schreiben war, der „Wartezeit“, einer überraschend schwierigen Aufgabe, bei der die Länge von zehn Sekunden und einer Minute möglichst genau abgeschätzt werden musste, oder eben der „Emsente“. Wohlklingende Zeilen wie „Das Schwimmbad ist der schönste Ort, und auch bei Regen ist man dort“ waren das Ergebnis dieser Bemühungen und wurden entsprechend belohnt.

Das Schwimmcamp endete am gestrigen Freitag mit dem Aqua-Track, der von der DLRG Service-Gesellschaft für diesen Zweck bereitgestellt wurde. Dabei handelt es sich um einen 17 Meter langen, schwimmender Parcours, welchen es wahlweise auf Zeit oder auf bestimmte Art und Weise zu überwinden galt. Der Track sorgte wieder für viel Spaß.