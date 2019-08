Klage gegen Unterschutzstellung

Wer mit Christian Runge über das Thema Denkmalschutz sprechen will, der muss vor allem eins mitbringen – Zeit. Und das liegt daran, dass das Thema bei dem Münsteraner Immobilienbesitzer zwar nicht Aktenordner aber einigen Speicherplatz auf seinem Computer einnimmt. Denn zahllose Schreiben und Dokumente hat Runge dort im Laufe der vergangenen Jahre gesammelt, seit er das Haus Mühlenstraße 3-5 besitzt oder vielmehr, seit zum ersten Mal von einer Unterschutzstellung gesprochen wurde.

Letztlich mündet das Ganze derzeit in einen Rechtsstreit. Runge hat vor dem Verwaltungsgericht Münster Klage eingereicht. Denn nicht nur im Hinblick auf die Denkmalwürdigkeit seines im Laufe der Jahrzehnte mehrfach erweiterten und umgebauten Objektes, sondern auch bezüglich der Zuständigkeit des Kulturausschusses beim Denkmalschutz vertritt er – und in dieser Meinung fühlt er sich durch Aussagen von anderen Rechts- und Denkmalschutzexperten bestärkt – eine andere Auffassung als Stadtverwaltung und LWL. Am Ende werden nun die Richter entscheiden müssen.

Angefangen hat die „unendliche Geschichte“ 2015. Seinerzeit trat Christian Runge an die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) heran, die zu diesem Zeitpunkt noch Besitzer des Hauses war. Der Münsteraner konnte das Objekt und das angrenzende Mehrfamilienhaus kaufen.

Bei einem Vorgespräch rund zwei Jahre später mit dem damaligen Leiter des Bauamtes, erzählt Runge, habe ihn dieser hinsichtlich der Idee, das Objekt nach modernen Mietstandards um- und im Dachbereich auszubauen, nicht nur unterstützt, sondern regelrecht ermutigt, einen „weitreichenden und zugleich zukunftsträchtigen Entwurf“ einzureichen, erinnert sich der Münsteraner.

Der Immobilienbesitzer setzte sich daraufhin mit einem befreundeten Architekten zusammen und erstellte diesen „zukunftsfähigen Entwurf“. Zwei Leitideen seien dabei für ihn wichtig gewesen. Zum einen, so Runge, habe er die Fassade des Hauses wegen der geschichtlichen Zusammenhänge unbedingt erhalten wollen, zum anderen wollte er mit dem „Aufsetzen“ eines neuen Dachbereichs von der Höhe her an das nebenstehende Mehrfamilienhaus anknüpfen. Also eine Einheit im Stadtbild schaffen.

Um die Geschichte, die mittlerweile mehrere Gigabit auf der Festplatte füllt, ein wenig abzukürzen. Nachdem Christian Runge verschiedene Varianten im Gestaltungsbeirat vorgestellt hatte, folgte – für ihn völlig überraschend – wenig später die Einleitung eines Denkmalschutzverfahrens. Der Münsteraner fiel aus allen Wolken und fühlte sich „veräppelt“.

Doch wurde damit auch sein Kampfgeist geweckt. „Ich bin bereit, das Thema rechtlich grundlegend zu klären“, sagt er.

Die „Aushebelung des Kulturausschusses“ ist für ihn dabei ein wesentlicher Kritikpunkt. Dabei beruft sich Runge auf Paragraf 17 der Hauptsatzung der Stadt Telgte. Seiner Rechtsauffassung nach hätten Verwaltung und Bürgermeister über Jahre hinweg Entscheidungen getroffen, die diesem Paragrafen entgegenstehen würden.

Zur Klarstellung: Dass Teile des Mehrfamilienhauses für die Telgter Schulgeschichte eine Bedeutung haben (WN berichteten), verkennt Christian Runge nicht. Aber statt der Fassade gleich das gesamte Objekt unter Denkmalschutz zu stellen und damit eine „Anpassung des Hauses an zeitgemäße Mietstandards“ weitgehend zu verhindern, hält er nicht nur für völlig überzogen, sondern spricht in diesem Zusammenhang sogar von „Gutsherrenart“ der zuständigen Behörden.