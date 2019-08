Auf den ersten Blick sieht alles nach Camping aus – wären da nicht überall Masten und große Antennenanlagen. Und auch die Geräuschkulisse auf dem Schleusenberg in Münster unterschied sich am Wochenende deutlich von einem normalen Campingplatz. „Hier ist DG1RUE“, war beispielsweise durch eine offene Wohnmobiltür zu hören. Holger Rüschenschulte, seit Jahren aktiver Funkamateur aus Telgte, versuchte genauso wie rund zwei Dutzend Hobbykollegen in der Nähe, weltweit per Funkkontakte zu knüpfen.

Einmal im Jahr treffen sich die Mitglieder des Ortsvereins Telgte, N44 genannt, zu einem sogenannten Fieldday. Analogien zum Camping sind dabei nicht ganz von der Hand zu weisen, denn zumeist aus Wohnwagen, Wohnmobilen oder Zelten heraus wird gefunkt. Was für den Laien auf den ersten Blick ein wenig unverständlich sein kann, hat einen ganz praktischen Hintergrund. Die Funkamateure wollen damit beweisen, dass sie in der Lage sind, etwa in Not- oder Krisensituationen, wenn das Handynetz längst nicht mehr funktioniert, Verbindungen in alle Welt aufrechtzuerhalten. Und das notfalls sogar ohne das Stromnetz, denn im Bedarfsfall sorgen kleine Generatoren für die passende Netzspannung.

Vom Schleusenberg aus konnten die Funkamateure am Wochenende problemlos Entfernungen von etlichen Tausend Kilometern überbrücken.

Gleichzeitig diente das Treffen aber auch der Kontaktpflege und dem Informationsaustausch. Ein kleiner „Kofferraum-Flohmarkt“ sorgte bei dem einen oder anderen zudem für Nachschub auf dem Basteltisch. Denn viele der Funkamateure optimieren ihre Geräte selbst oder reparieren sie.