Den Ehrenamtlich bei ihrer Arbeit in der Fahrradwerkstatt über die Schulter schauen und dabei etwas lernen sowie beim Bauen von Insektenhotels und Vogelhäuschen mithelfen: Darauf dürfen sich interessierte Kinder und Jugendliche am morgigen Dienstag, 20. August, freuen. Die Krinkrentner bieten beides im Rahmen des Ferienprogramms der Kreativwerkstatt des Westbeverner Krinks an. Morgen von 15 bis 17 Uhr werden in der Fahrradwerkstatt in der alten Vadruper Grundschule Zweiräder auf Vordermann gebracht. Eigens Werkzeug können die Teilnehmer mitbringen, es ist aber keine Pflicht. Die Aktion für Kinder ab zehn Jahren und kostenlos . Anmeldungen sind noch bei Liesel Hoffschulte, ✆ 87 93, möglich. Das Bauen von Insektenhotels und Vogelhäuschen steht ebenfalls am Dienstag von 14 bis 17 Uhr auf dem Programm. Die Materialkosten betragen fünf Euro. Anmeldungen hierfür sind ebenfalls bei Liesel Hoffschulte notwendig.