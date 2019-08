Die Stadt setzt nach den guten Erfahrungen mit in die Straße eingelassenen Fahrbahnschwellen zukünftig auch am Schulzentrum auf diese Technik. Sie ersetzen die bislang auf der Straße festgeschraubten sogenannten Berliner Kissen. Die waren aber im Laufe der Jahre durch den Verkehr losgerappelt und nicht mehr wirklich in Ordnung. Die Tiefbauer wollen bis zum Ende der Sommerferien Mitte der kommenden Woche mit den Arbeiten fertig sein.