Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht die Stadt einen Nachfolger für Baubereichsleiter Markus Weber . Dieser wird ( WN berichteten) zum 1. November nach Münster wechseln. Dort wird er in der Stadtverwaltung die momentan vakante Stelle der Abteilungsleitung „Bebauungsplanung“ im Stadtplanungsamt übernehmen. Weber war nur etwas mehr als ein Jahr in Telgte. Erst im Sommer vergangenen Jahres war er von Recklinghausen in das Telgter Rathaus gewechselt.

Die Stadtverwaltung erwartet von Bewerbern ein abgeschlossenes Hochschulstudium, idealerweise der Fachrichtung Architektur, Städtebau, Stadt- und Regional- oder Raumplanung sowie umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen in bau- und planungsrechtlichen Angelegenheiten.

Die Eingruppierung erfolgt nach den persönlichen Voraussetzungen, maximal ist die Besoldungsgruppe A 14 vorgesehen. Die Bewerbungsfrist endet am 16. September.