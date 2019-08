Ganz schön voll war die Buskehre am Schulzen­trum am Samstagmorgen: Denn neben den Messdienern (siehe gesonderten Bericht), brach von dort auch die KjG Telgte mit knapp 85 Teilnehmern ins Ferienlager auf. Dieses Mal dauerte die Fahrt fast vier Stunden und führte die Gruppe in den Harz nach Braunlage.

Bei mehreren Vorbereitungstreffen hatten die KjG-Leiter bereits im Vorfeld viele Aktionen und Spiele geplant, um den Kindern eine möglichst kurzweilige und spannende letzte Ferienwoche zu bereiten.

Von einem Ausflug in die Berge oder ins nahe gelegenen Freibad bis hin zu den alljährlichen Mottopartys, Workshops und Geländespielen ist alles dabei, betonten die Verantwortlichen der KjG vor der Abfahrt.

Trotz der langen Busfahrt hielt die Vorfreude auf die gemeinsamen Tage im Ferienlager bei den meisten ungebrochen an, die Stimmung war bestens.

„Wir freuen uns am meisten auf das leckere Essen, die Partys und die gemeinsame Zeit“, ließ der sogenannte „Jungenflur“ rund um Arne, Lutz, Jonathan, Christopher, Johannes und Fynn bereits verlauten. Caroline erzählte am Abend beim Küchendienst, sie freue sich am meisten auf das Verkleiden.

Auch bei den Leitern sah das mit der Vorfreude nicht anders aus, genau wie die Kinder war etwa Emilia auf die Mottopartys gespannt und Christian auf die gemeinsamen Abende mit der Leiterrunde.

Direkt nach der Ankunft ging es auch schon mit dem sehnsüchtig erwarteten Programm los. Nach einer Erklärung der generellen Regeln im Lager und einem Abendessen, das von Kochmuttis vorbereitet war, startete das Abendprogramm. Dort konnten die Kinder und Leiter sich bei einer abgewandelten Form des bekannten Spiels Activity besser kennenlernen.

Danach fielen alle nach einem anstrengenden Tag müde in ihre Betten.