Wer einen Open-Air-Veranstaltung plant, der starrt in der Regel schon viele Tage vorher auf den Wetterbericht. Regen und Kälte sind dann nicht gerne gesehen. Den Organisatoren der dritten Auflage von „A Ka.pell.a“ wird das nicht anders gegangen sein. Aktuell scheint es aber so, als sollte einem schönen Sommerabend im Bereich von Telgter Kapelle, Kapellenstraße und Markt nichts mehr im Wege stehen. Angenehme 26 Grad bei Sonne und Wolken werden für am kommenden Donnerstag, 22. August, prognostiziert.

Von 18 bis 21.30 Uhr wird zum Flanieren, Stöbern, Entdecken, Genießen und Informieren eingeladen. Die Besucher dürfen sich bei der Gemeinschaftsaktion von sieben Geschäftsleuten auf die neuesten Produktpräsentationen des Hofladens Telgenkämmerken, des Bistro-Cafés Tante Lina, der Buchhandlung LesArt, der Stochen-Apotheke und der Vinothek Telgter Wein & Bier Bar freuen. Das Telgter Kontor und der Eco Fashion Store 2Heaven stellen ihre aktuellen Modetrends für den Herbst und Winter in einer kleinen Modenschau um 19 Uhr vor. Natürlich sind die beteiligten Geschäfte an diesem Abend geöffnet. Hier und dort wird zu Verkostungen eingeladen, kleine Pröbchen werden verteilt. „Aber das Wichtigste ist, das Flair zu genießen und einen schönen Abend mit allen Telgtern zu verbringen“, erklärte Catrin Turowski vom Telgter Kontor.

Ab 18 Uhr sind alle Bürger in die Altstadt eingeladen. Offiziell eröffnen wird Moderatorin Anne-Marie Grage den „A Ka.pell.a“-Sommerabend um 18.45 Uhr.