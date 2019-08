Feiern für den guten Zweck

Bayerisches Brauchtum und beste Stimmung für einen guten Zweck: Das alles soll es am Oktoberfestwochenende geben – und viele locken: Denn Haupt-Organisator Leo Beckord hat sich für Sonntag, 29. September, etwas Besonderes einfallen lassen. Dann organisiert er einen Bürgerfrühschoppen.

Der Eintritt in Höhe von fünf Euro kommt, weil zahlreiche Telgter Firmen das Konzept mit Spenden unterstützen, am Ende in voller Höhe dem DRK-Ortsverein zugute. Das Geld ist für die Anschaffung eines neuen Rettungswagens gedacht. Um über das Fahrzeug und die Arbeit der Ehrenamtlichen beim Deutschen Roten Kreuz zu informieren, werden Vertreter der Organisation vor Ort sein. „Wir alle zusammen hoffen darauf, dass dieser Bürgerfrühschoppen, und vor allem die gute Idee, die dahinter steckt, von vielen mitgetragen wird“, sagt Beckord.

Die Live-Band „Tiroler Bluat“ aus Österreich wird am Sonntag, ebenso wie bereits am Samstag, dem eigentlichen Oktoberfestabend, aufspielen. „Die sind Garanten für gute Stimmung“, freut sich Beckord, dass er die Formation verpflichten konnte. Zudem wird die Freckenhorster Blaskapelle auftreten. Eine Tombola mit zahlreichen Preisen sowie verschiedene Aktionen wird es ebenfalls geben. Zudem natürlich bayerisches Bier, Brezeln und alles, was zu so einem Fest gehört.

Das eigentliche Oktoberfest findet am Samstag, 28. September, ab 18 Uhr statt. Neu ist dieses Mal der Veranstaltungsort, denn der liegt im Herzen der Stadt. Das Zelt mit rund 850 Sitzplätzen wird auf der Planwiese aufgebaut.

Karten für den Oktoberfestabend sind zum Preis von 18 Euro pro Person – genauso wie die Tickets für den Bürgerfrühschoppen – im Vorverkauf in der Volksbank-Filiale erhältlich. Für den Samstagabend können neben Einzeltickets auch Acht-Personen-Tische reserviert werden. Am Sonntag wiederum ist freie Platzwahl.