Rund eine dreiviertel Million Euro nimmt die Stadt in die Hand, um die Otto-Diehls-Straße – dort liegt unter anderem das Verwaltungsgebäude der Vereinigten Volksbank – und die Melitta-Benz-Straße – die Firma Wacker ist eines der größten Unternehmen an dieser Straße – im Gewerbegebiet Kiebitzpohl auszubauen. Bislang gibt es dort nur die „alten“ Baustraßen. Die Arbeiten sollen in der nächsten Zeit beginnen.

Die Anlieger werden nach Angaben der Stadtverwaltung rechtzeitig durch das beauftragte Unternehmen über mögliche Teilsperrungen und andere Schritte informiert.

Die gesamte Ausbaulänge beträgt knapp 600 Meter, einschließlich eines rund 90 Meter langen Teilstücks der Lise-Meitner-Straße im Bereich der Zufahrt zum Volksbankparkplatz. „Zurzeit ist ausschließlich der Unterbau der Fahrbahn einschließlich der Asphalttragschicht vorhanden“, erläutert Christof Linden von der Stadtverwaltung. Erstellt würden nun nicht nur die eigentliche Fahrbahn, sondern zugleich sämtliche Nebenanlagen – bestehend aus Gehweg, Parkstreifen, Grünstreifen und den Zufahrten. Über 2700 Quadratmeter Pflasterflächen, fast 2,8 Kilometer Randeinfassungen sowie rund 4500 Quadratmeter Asphalt werden dabei erstellt.

Außerdem sind entsprechende Beschilderungs- und Markierungsarbeiten sowie eine entsprechende Beleuchtung der beiden Straßenstücke Bestandteil der Ausschreibung. Die Auftragssumme beträgt insgesamt 765 000 Euro.

Eine Schwierigkeit bei dieser Maßnahme ist, dass die Arbeiten unter Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs erfolgen müssen. „Die Betriebe, die auf den jeweiligen Streckenabschnitten angesiedelt sind, werden rechtzeitig über Einschränkungen beziehungsweise Beeinträchtigungen informiert“, betont Linden.

Im Zuge der Straßenausbauarbeiten werden nach Angaben der Verwaltung durch die Versorgungsträger – wie etwa die Stadtwerke Ostmünsterland – im geringen Umfang Leitungsneuverlegungen sowie Umlegungsarbeiten durchgeführt.

Das Überwachung der Maßnahme erfolgt durch das Ingenieurbüro nts.