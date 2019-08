Exotische Küche und ein guter Tropfen Wein, lateinamerikanische Rhythmen und dazu die besondere Atmosphäre der ehemaligen Johanneskirche: So stellen sich Andreas Hellmann vom Freundeskreis Guatemala und Klaus Poggenpohl vom Restaurant „De Pottkieker“ den Abend unter dem Titel „GuaCulinaria“ vor. Am Samstag, 21. September, lädt der Freundeskreis dazu ab 19 Uhr in das Pfarrheim St. Johannes ein.

„Wir möchten Guatemala spürbar machen“, sagt Andreas Hellmann. „Unsere Gäste sollen dieses faszinierende Land mit allen Sinnen kennenlernen.“ Bereits seit 1992 engagiert sich der Verein aus Telgte in Guatemala. Auch der Erlös von „GuaCulinaria“ wird in das nächste Schulbauprojekt des Vereins in dem mittelamerikanischen Land fließen.

Klaus Poggenpohl kümmert sich um alles, was an diesem Abend auf den Teller kommt. Dabei wird er nach guatemaltekischen Rezepten kochen. Dazu gehören Gerichte mit Hähnchen und Mais, scharfen Soßen und fruchtigen Überraschungen. Den Service übernehmen Mitglieder des Freundeskreises Guatemala.

Musikalisch gestalten werden den Abend zwei ambitionierte Combos. Das Trio „Tango para vos“ bilden Gabi Giebel, Dieter Kuhlmann und Irene Müller-Schat. Aus Bolivien und Venezuela kommen Erick Paniagua und Rómer Avendaño.

Karten kosten 40 Euro. Inklusive sind ein Begrüßungsgetränk, Speisen und Musik. Tickets gibt es ab sofort in der Buchhandlung LesArt an der Kapellenstraße.

Anmeldungen sind außerdem per Mail an info@freundeskreis-guatemala.org möglich.