Es ist eine Situation, in die niemand kommen möchte, die aber immer wieder vorkommen kann: Ein Kind erleidet einen Atemstillstand und droht zu sterben. Dann sollte jedermann in der Lage sein, richtig zu reagieren und Erste Hilfe zu leisten. Aus diesem Grund bieten die Telgter Malteser nun einen Kindernotfallkurs an.

In einer so prekären Situation müssen im Umgang mit Erwachsenen und Kindern deutliche Unterschiede gemacht werden. Um speziell die Beatmung bei Kindern trainieren zu können, wurde nun eine Puppe in der Größe eines fünfjährigen Kindes angeschafft. Zur Finanzierung hat die Sparkasse Münsterland Ost mit 1000 Euro maßgeblich beigetragen. Dabei handele es sich um das ideale Übungsmodell, freute sich Kursleiterin Martina Pellmann gemeinsam mit Rita Hüser und Heinz Loddenkötter vom Malteser Hilfsdienst. Mit Hilfe dieses Feedbackgerätes erhalten die Kursteilnehmer sofort Rückmeldung, ob ihr Vorgehen richtig ist und können im Fall der Fälle direkt Verbesserungen umsetzen.

Der eintägige Kindernotfallkurs beginnt am Samstag, 12. Oktober, um 9 Uhr im Gebäude der Malteser an der Hans-Geiger-Straße 16. Anmeldungen sind erforderlich. Diese nimmt Martina Pellmann unter ✆ 01 71/ 722 50 07 immer ab 16 Uhr entgegen.