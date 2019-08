Spannend und mit vielen Details gespickt waren die Ausführungen, die Alfons Trockel 19 Mitgliedern der Frauengemeinschaft Westbevern bei einer zweistündigen Führung über den Waldfriedhof Lauheide vermittelte.

Rund 82 Hektor groß ist der Waldfriedhof. In der Mehrzahl werden hier verstorbene Bürger aus dem Bereich Telgte und Münster bestattet. Waren es in den 1990er Jahren nur sechs verschiedene Bestattungsarten, so sind es heute bereits 17. Zu den vielen Informationen gesellte sich auch ein munteres Frage- und Antwortspiel zwischen Alfons Trockel und den Frauen aus dem Beverdorf. Die waren doch erstaunt über die vielen Veränderungen im Laufe der Jahrzehnte.

Die Nachmittagsradtour, organisiert von Hedwig Göttker, führte von Haus Langen aus zum Waldfriedhof. An die Führung schloss sich ein Kaffeetrinken im Alten Gasthaus Lauheide an.