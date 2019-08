In den Sommerferien treffen sich die Radsportfreunde unter den Sängern des MGV Liedertafel Telgte 1872 regelmäßig zu ihren bereits traditionellen Montagsradtouren. Die letzte Tour dieses Sommers führte die Sänger zu einem besonderem Ziel, nämlich zur 1. Telgter Braumanufaktur. Die Sänger wurden dort von Michael Füchtenbusch begrüßt, der die Sänger ausführlich in die Kunst des Bierbrauens gemäß dem deutschen Reinheitsgebot einführte. Dazu gehörte auch den Gerstensaft genussvoll und in ausreichender Menge zu probieren. So stand natürlich auch die wohl beliebteste hiesige Biersorte, das Pils, im Vordergrund des Vortrags von Michael Füchtenbusch. Das Pils mit seiner hellgoldenen Farbe sei ein untergäriges Vollbier mit einer Stammwürze von elf Prozent und einem Alkoholgehalt von 4,8 Prozent, erfuhren die Sänger. Das dort ebenfalls gebraute Dunkelbier ist ebenso ein untergäriges Vollbier mit einer etwas höheren Stammwürze und einem Alkoholgehalt von 4,6 Prozent und erhält seine dunkle Farbe durch die Zugabe von Malz und daher auch sein geschmackvolles malziges Aroma. Der Umbau von einem Landbetrieb zur heutigen Brauerei sei kein einfacher Weg gewesen, erklärte Michael Füchtenbusch. Voraussetzung dafür war die Liebe zur Sache sowie eine langjährige Ausbildung nebst Studium von Sohn Sebastian, dem eigentlichem Bierbrauer des Hauses.