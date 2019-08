„Stein auf Stein, Stein auf Stein, das Häuschen wird bald fertig sein“, heißt es in dem beliebten Kinderlied „Wer will fleißige Handwerker sehn“. Nicht Stein auf Stein, aber dafür sehr bald wird die neue Kita „KiKu Lüttenland“ fertiggestellt sein. Möglich macht das die mehr als zeitsparende Modulbauweise. Die Vollendung des Neubaus für bis zu 80 Kinder ist für Februar 2020 geplant.

Die Anlieferung der Module an der Georg-Muche-Straße erfolgt voraussichtlich vom 3. September ab 7 Uhr bis zum 5. September gegen 15 Uhr. In diesem Zeitraum wird die Zugangsstraße in Teilbereichen gesperrt. Die Anwohner der Zugangsstraße wurden bereits vorab durch die Stadt Telgte über die möglichen Sperrungen und die Behinderungen benachrichtigt und informiert.

Drei Tage wird die Aufstellung der Modulteile dauern. Anschließend finden die abschließenden Baumaßnahmen statt.

Das barrierefreie Gebäude wird vom Anbieter Kleusberg, einem erfahrenen Spezialisten auf dem Gebiet von Bildungs- und Betreuungsimmobilien, gebaut. Auf dem Grundstück entstehen mehrere Gruppen-, Neben- und Intensivräume sowie die Schlafbereiche der Kinder.

Nach der Fertigstellung bietet die Kita 80 Kinder Platz – aufgeteilt in vier Gruppen. Betreut werden Kinder ab sechs Monaten bis zur Einschulung. Täglich Öffnungszeiten von 8 bis 17 Uhr und Schließzeiten lediglich zwischen Weihnachten und Neujahr und an zwei Konzeptionstagen im Jahr sollen dem Bedarf der Eltern und Familien gerecht werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Kinderzentren Kunterbunt gGmbH.