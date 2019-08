Mit der Rikscha in den Ruhestand

Seit dem 1. Juli 1994 leitete Dr. Barbara Elkeles die Rehabilitationsklinik Maria Frieden in Telgte und prägte in vielen weiteren Funktionen die Entwicklung der geriatrischen Rehabilitation. Nach 25 Jahren wurde sie nun in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Zahlreiche Gäste fanden den Weg in die Klinik, um Dr. Elkeles, Ärztliche Direktorin und Chefärztin der Klinik für Geriatrie, zu verabschieden. Diakon Thomas Schröder führte durch den Wortgottesdienst in der klinikeigenen Kapelle. Die musikalische Begleitung übernahm der Chor St. Johannes, und die Mitarbeiterinnen Gertraud Göbel und Dr. Anna Stenzel ergänzten mit zwei Instrumentalstücken.

Im Anschluss wurden die zahlreichen Gäste in der Cafeteria von dem klinikeigenen Chor „Maria Frieden singt“ empfangen. Mitarbeiter sangen ein selbstgedichtetes Lied mit dem Titel „Maria Frieden, das war ihr Leben“.

Neben vielen aktiven Mitarbeitern ließen es sich auch ehemalige Mitarbeiter, Kollegen und Weggefährten von Dr. Elkeles nicht die Chance nehmen, sich persönlich von ihr zu verabschieden.

Der Vorstandsvorsitzende der Franziskus-Stiftung Münster, Dr. Klaus Goedereis, lobte Dr. Elkeles vorbildliche und durch großes persönliches Engagement gekennzeichnete Tätigkeit in der Klinik. Auch Regionalgeschäftsführer Burkhard Nolte stellte Dr. Elkeles stets unermüdlichen Einsatz für die Klinik heraus und dankte für die immer konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Bei einem Sketch von Gertraud Göbel durften die Gäste einem Casting für die neu zu besetzende Chefarztstelle beiwohnen. Mit Witz, Humor und größtem schauspielerischem Talent brachten Gertraud Göbel, Sebastian Schaar, Patrick Brunner und Markus Brake die Gäste zum Lachen.

Auch Dr. Elkeles selbst richtete sich an ihre Gäste. Sie blickte dankbar und zufrieden zurück auf die vielen Jahre, bewegte Situationen, die sie prägten und Kollegen, die sie begleiteten. Mit Prof. Dr. Svenja Happe, die das Amt der Ärztlichen Direktorin übernimmt und Siegfried Ostendorf, der neuer Chefarzt der Klinik für Geriatrie wird, ist sie überzeugt, kompetente Nachfolger gefunden zu haben und wünschte ihnen einen guten Start in die neuen Aufgaben.

Im Anschluss überreichte Mares Woltering, gesamttherapeutische Leitung, ein von allen Mitarbeitern gestaltetes Erinnerungsbuch. Für den Heimweg an ihrem letzten Arbeitstag hatten die Mitarbeiter noch eine Überraschung vorbereitet. Dr. Elkeles wurde in einer Rikscha nach Hause gefahren, begleitet von rund 50 Mitarbeitern der Klinik.