„Nach dem Mittagessen regnet es nicht mehr“, kündigte Tourleiter Klaus-Herbert Schafberg an und siehe da, er behielt recht. Zumindest, wenn man von einigem Nieseln absieht.

Zu einer internen Bildungsfahrt für Radtourenleiter hatte die Ortsgruppe Telgte/Ostbevern des ADFC eingeladen und trotz Urlaubszeit und Wetterprognose begaben sich einige unerschrockene Aktive auf die 80 Kilometer lange Strecke. Um 10 Uhr startete die Gruppe in Ostbevern in Richtung Teutoburger Wald. Der Weg führte über Glandorf entlang der Grenzgängerroute durch Lienen, bis mittags im strömenden Regen Bad Iburg erreicht wurde. Nach der Mittagsrast ging es in flottem Tempo und wie versprochen fast ohne Regen, dafür aber mit einigen Steigungen weiter. Über Feld- und Waldwege und mit einigen interessanten Abstechern rechts und links radelte die Gruppe über Hilter gen Bad Laer. Nach einer Kaffeepause ging es über Glandorf und Schwege zurück zum Ausgangspunkt nach Ostbevern. Während die Ostbeverner dann die geplanten 80 Kilometer voll hatten, standen bei den Telgter Teilnehmern am Ende 94 Kilometer auf dem Tacho.

Klaus-Herbert Schafberg hatte die Tour vorbereitet und informierte mit launigen Anekdoten über die zahlreichen Sehenswürdigkeiten unterwegs.

„Diese Tagestour diente zur Vorbereitung der nächsten Fahrradsaison“, resümierte Herbert Spahn, Sprecher der Ortsgruppe des ADFC, am Zielpunkt der Tour: „In der nächsten Saison möchten wir neben den beliebten Halbtagestouren und Feierabendtouren auch ganztägige Touren mit einem touristischen Beiprogramm anbieten.“