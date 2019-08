Bei schönstem Sommerwetter machten sich 25 Teilnehmer des Projektes „Senioren mit Senioren“ auf den Weg nach Greven zu Nahrups Hof, um von dort aus mit Hans-Joachim Gröning eine Planwagenfahrt in die nähere Umgebung zu unternehmen.

Begleitet wurden die Senioren von Anneliese Uhlenhake, die die Gruppe unterwegs mit ihrem Akkordeon zum Singen bekannter Volkslieder ermunterte. Das ließen sich die Senioren nicht zweimal sagen, und so wurde nicht nur kräftig gesungen, sondern dabei auch schon mal ein kleines schmackhaftes Getränk zu sich genommen.

Bei bester Stimmung kamen die Teilnehmer schließlich wieder am Ausgangspunkt an Nahrups Hof an, wo in lustiger Runde Kaffee getrunken und leckerer Kuchen oder ein westfälisches Schnittchen verspeist wurde. Nach vielen anregenden Gesprächen und einem abschließenden Besuch im Hofladen waren sich alle einig, dass dieses ein unvergesslicher Nachmittag gewesen war.