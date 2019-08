Wellness für die Füße gibt es jetzt in den Drostegärten. Der Verein Naturnah hat in seinem blühenden Garten mit zahlreichen kleinen „Gemüseinseln“ inmitten des Wohngebietes einen Barfußpfad eröffnet. Verschiedene Naturmaterialien und Untergründe, die die Fußreflexzonen stimulieren, wurden dafür verwendet. Direkt hinter dem Eingang an der Beethovenstraße (zwischen Haus Nr. 43 und 45) folgt eine 40 Meter lange Zuwegung. Bei Betreten wird der Besucher bereits von dem nagelneuen spiralförmig angelegten Barfußpfad begrüßt, der von einem Bogen aus neun Altholzsteelen flankiert wird.

Dann heißt es Schuhe und Strümpfe ausziehen und sich selbst spüren, zur Ruhe kommen und die Natur bewusst wahrnehmen. Doch vor dem Erleben und Genießen standen viele Stunden intensiver Handarbeit: Vier Tonnen Material mussten bewegt werden. Schüler der Don Bosco-Grundschule und der Brüder-Grimm-Grundschule unterstützten den Verein bei der Vorbereitung. Finanzielle Unterstützung erfuhr Naturnah von den Stadtwerken.

Als Materialien für den Barfußpfad hatte der Verein große, mittlere und kleine Steine gewählt. Holz wurde ebenso eingebaut, Korbbruch eines Kirschbaumes gehört ebenfalls dazu und auf einem kleinen „Feld“ in der Nähe des Zentrums der Spirale wurde Thymian gepflanzt. Nach den ersten Schritten auf dem Barfußpfad lautet die Empfehlung der Initiatorin Conny Austermann an alle Besucher, nicht nur den Barfußpfad zu begehen, sondern: „Durchstreifen sie unseren Naturgarten unbedingt vollständig barfuß. Denn auf der gesamten rund 800 Quadratmeter großen Fläche haben wir ebenfalls kleine schmale Pfade aus Gras, Häcksel, Sand, Feinkies und Erde geschaffen, die den Füßen vielfältige weitere berührbare Erlebnisse vermitteln.“

Stolz waren die beiden Vorsitzenden von Naturnah, Pia Loy und Conny Austermann, weil es ihnen mit diesem Blickfang gelungen ist, eine weitere Verbesserung und Optimierung ihres seit fast zwei Jahren betriebenen Lebens- und Erlebnisraumes für die Mitglieder, für die Bewohner, für Familien und Kinder zu schaffen. „Dieser frühere Kinderspielplatz ist ein Gewinn für das Wohngebiet. Es bietet Entspannung und Geborgenheit“, so ein Nachbar, der sich bei der Eröffnung beeindruckt zeigte, was der Verein Schritt für Schritt hier geschaffen habe. Demnächst wird die Barfußanlage noch um eine Bank erweitert. Pia Loy, die Vorsitzende, strahlt, wenn sie von diesem spannenden und abwechslungsreichen Garten spricht: „Wir laden alle Telgter ein. Entdecken sie diesen wunderschönen Naturgarten mit seiner Artenvielfalt, öffnen Sie Ihr Herz für ein bisschen Wildnis vor der eigenen Haustür. An diesem Ort hat unsere Natur wieder Gelegenheit, sich zu entfalten.“