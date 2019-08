Europa malerisch vereint

Winfried Schwarthoff kommt aus dem benachbarten Alverskirchen und ist ein vielseitiger, interessanter sowie spannender Künstler. Das zeigen auch seine Gemälde, Zeichnungen, Gedichte und Skulpturen.

Bis Ende Oktober ist sein künstlerisches Lebenswerk täglich im Kunst- und Heidegarten Lauheide zu sehen. Zahlreiche Gäste, Familie, Freunde und langjährige Wegbegleiter begrüßte Gastgeber und Freund Karl-Erich Böttcher zur Ausstellungseröffnung und ganz besonders den Künstler Winfried Schwarthoff. Denn dieser präsentierte nicht nur eine außergewöhnliche Ausstellung mit dem Thema Europa, sondern feierte an diesem Tag auch seinen 80. Geburtstag.

Winfried Schwarthoff ist seit 1955 künstlerisch tätig. Er hat in den letzten 30 Jahren auf seinen Exkursionen 33 europäische Länder besucht. Dabei hat er nicht nur deren Sprache, Lebensweisen, Kulturen und Schönheiten schätzen und kennengelernt, er hat an vielen Orten seiner Kreativität mit Pinsel und Farbtöpfen freien Lauf gelassen. Dabei hielt er seine Empfindungen und Gefühle fest.

Dorthin, wo er reiste und sein Kunstwerk beheimatet war, gab er den Pinsel erst dann wieder aus der Hand, als er „sein Europa“ wieder um einen weiteren „Meilenstein“ erweitert hatte. Bei jedem Besuch eines weiteren europäischen Landes malte, fotografierte, feilte und schliff er an seinem künstlerischen Lebenswerk. Nach drei Jahrzehnten zeigt er nun sein Schaffen den Menschen, die ihm im Leben so viel bedeuten, und öffnet es zugleich für alle Menschen, die erleben möchten, wie Winfried Schwarthoff „sein Europa“ gestaltet hat.

Das Ergebnis ist einzigartig und beeindruckend: Mehrere einhundert kleine und große Kunstwerke sind im Kunst- und Heidegarten Lauheide in mehreren Räumen zu sehen. Seine handgemalten Gemälde symbolisieren Europa als seine Heimat, als einen facettenreichen Kontinent, der trotz seiner Vielfalt geeint aus seinem Blickfeld zu betrachten ist. In sieben Abteilungen hat er seine Arbeiten aufgeteilt: Rund 200 zum Teil sehr große Gemälde, gemalte Teppiche, Gedichte, Zeichnungen, Bilder mit eigener Technik, Bilder in Postkartenformat, Fotografien und auch Skulpturen. Seine Lieblingsländer sind Deutschland und die Niederlande. 13 Sprachen hat er in seinem Leben gelernt, zwei beherrscht er besonders: Deutsch und Niederländisch.

Zur Ausstellung gehören auch die USA, die er aus gesundheitlichen Gründen nicht bereisen konnte. Sein Sohn hat diesen Teil dazugesteuert. Auf seiner Wunschliste stehen noch zwei Länder: Serbien und Montenegro. „Wer sich Zeit für dieses Lebenswerk nimmt, wird seine Freude haben“, hieß es bei der Ausstellungseröffnung – und davon konnten sich die zahlreichen Besucher dann auch am 80. Geburtstag des Künstlers überzeugen.