„Tolle Truppe! Das hat uns viel Spaß bereitet. Alle haben sich in das Programm eingebracht und mitgemacht. Es waren angenehme und abwechslungsreiche Tage. Viele schöne Erinnerungen werden bleiben“, lobte René Hülsmann , der zusammen mit Marius Schulte die Lagerleitung inne hatte, die 68 Jungen und Mädchen die am Ferienlager Westbevern in Wehrstapel im Sauerland teilgenommen hatten und nun gesund und frohen Mutes zurückgekehrt sind.

Malen, basteln oder die internen Spielshows wie „Schlag den Betreuer“, „Die perfekte Minute“ oder „Das Familienduell“ erfreuten die Kinder. Im Programm war auch das lustige Schweinerennen.

Bei allen Aktivitäten zeigte sich der Teamgeist. „Alle waren voll bei der Sache. Die, die zum ersten Mal beim Ferienlager dabei waren, haben sich schnell eingefunden und mitgemacht“, berichtet René Hülsmann „Das schöne Wetter spielte mit bei den Aktivitäten. Das zufällige Treffen mit einer Feriengruppe aus Steinfurt wurde gleich mit einen Fußballspiel verbunden. Höhepunkte waren mal wieder die Ausflüge zum Abenteuerschwimmbad in Medebach mit seinen zahlreichen Rutschen sowie der Ausflug zum Freizeitpark „Fort Fun“ mit seinen vielfältigen Attraktionen und Spielmöglichkeiten.

Zwei Wochen lang waren die Jugendlichen in Wehrstapel, das bereits zum dritten Mal nach 2000 und 2014 Aufenthaltsort in der nunmehr 25-jährigen Geschichte der Ferienfreizeit war, in der dortigen Schützenhalle untergebracht.

Unter den 17 ehrenamtlichen Betreuern waren mit Alina Berning und Anna-Lena Bröker auch zwei neue. „Ein Ferienlager ist eine tolle Sache für die Kinder und auch für uns“, stellte Luca Scheer bei seinem zweiten Einsatz heraus.

Ein Dankeschön der Kinder und Betreuer ging auch an die „Kochmuttis“. Christine Plewe, Helena Unruh, Sandra Muhmann, Heike Niemann-Frey und Anni Hülsmann hatten für leckeres Essen gesorgt.