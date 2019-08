Es kommt nicht alle Tage vor, dass das Nachklärbecken in der Telgter Kläranlage leer ist. Schließlich ist es – eigentlich – für den geregelten Reinigungsvorgang unabdingbar. Doch als plötzlich zu Beginn vergangener Woche an den Schneckenpumpen, die den Schlamm vom Nachklärbecken zurück ins Belebungsbecken pumpen, auftrat, mussten die Verantwortlichen handeln.

Bei der Untersuchung hatte sich nämlich herausgestellt, dass ein großes Kunststoffrad die Schnecken blockierte. Dadurch liefen die Räumschilder nicht mehr sauber über den Boden des Nachklärbeckens. Die Folge waren Beschädigungen am Untergrund.

Jetzt müssen die an den Räumschildern angebrachten Räder und Gummileisten erneuert werden, um den geregelten Schlammtransport wieder zu gewährleisten. Die Räder waren abgerutscht, weil die Stahlachsen, auf denen sie laufen, durchgeschliffen waren. Rund zehn Jahre haben sie gehalten, waren allerdings auch sieben Tage die Woche 24 Stunden im Dauereinsatz. Wo das Becken nun schon einmal leer ist, werden auch die Dehnfugen erneuert.

Um den Klärvorgang aufrechtzuerhalten, kam Plan B zum Einsatz. Als Ersatz für das Nachklärbecken fungiert in diesen Tagen ein Regenbecken. „Das ist für solche Fälle aber im Vorfeld auch schon so geplant worden“, berichtete Abwassermeister Martin Wilken. „Das funktioniert problemlos.“ Dabei kommt den Kläranlagenmitarbeitern entgegen, dass wegen der Ferienzeit weniger Abwasser zusammenkommt und dass in diesen Tagen wenig Regen fällt.

In etwa einer Woche sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Dann wird das Nachklärbecken wieder in Betrieb genommen. 40 000 bis 50 000 Euro wird diese Reparatur kosten.