Abwechslungsreiche Tage wurden den Kindern in der Offenen Ganztagsschule der Don-Bosco-Schule während der dreiwöchigen Ferienbetreuung geboten. Bis zu 25 Kinder der Don-Bosco- und Brüder-Grimm-Schule erlebten ein abwechslungsreiches Programm. Unter anderem wirkten sie bei der Fertigstellung des Barfußpfades es Vereins „Naturnah“ mit. Sie besuchten den Allwetterzoo Münster, das Table-Soccer-Team in Telgte, um ein Tischkickerturnier zu spielen, die Feuerwache und steuerten gemeinsam mit den Ferienkindern der OGS der Marienschule das Kino in Warendorf an. Hinzu kamen Spiel- und Bastelangebote. Die Kinder hatten viel Spaß und die Eltern waren erleichtert, dass ihre Kinder gut betreut wurden, heißt im Bericht der Verantwortlichen. Die zukünftigen Erstklässler konnten sich bereits in der OGS eingewöhnen.