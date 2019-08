Gleich neben der Minigolfanlage auf dem Sport- und Freizeitgelände des St.-Rochus-Hospitals befindet sich seit der Eröffnung am Sonntag ein kulinarisches Kleinod, in dem „ Hannes am Herd“ seiner Lieblingsbeschäftigung nachgeht: dem vegetarischen Kochen.

In über 30 Jahren als Koch hat Hannes Farwick sein Wissen und sein Gefühl für leckeres und gesundes Essen erlangt und entwickelt. Jetzt profitieren all die davon, die sein Bistro in Zukunft besuchen. Ihn am Herd zu erleben ist bereits eine Freude: Seine Fröhlichkeit ist ansteckend, seine Lebenseinstellung beneidenswert. So sagt Hannes über sich: „Das Leben ist zu lang, dass ich an einem Beruf kleben bleibe. Ich mache jetzt das, was mich immer schon glücklich gemacht hat. Ich koche vegetarisch für Menschen, die meine Freunde sein könnten.“

Der langjährige Tischlermeister konnte seine handwerkliche Berufserfahrung in den Umbau des kleinen Hauses einbringen und in seiner nagelneuen Küche kocht er jetzt täglich frisches Essen, das immer variiert und in seiner Speisekarte immer dienstags auf seiner Homepage online unter www.hannesamherd.de vorgestellt wird. Dazu gehören Tellergerichte, Suppen, Eintöpfe, knusprige Pommes, knackige Salate, vegane Schnitzel, Ofenstullen und auch Aufläufe. Am Herd: natürlich Hannes. Ihm zur Seite steht seine Familie, vor allem seine Ehefrau und seine Tochter Mallu.

Das schöne Wetter nutzten am Sonntag viele Telgter, um auf der Gartenterrasse, die Platz für 46 Personen unter zwei großen Schirmen bietet, das Essen zu genießen und dem Münsteraner Musiker Stephan Sundrup mit seiner Band und seinen deutschsprachigen, wolkigen Popsongs zu erleben. Die Nutzung der Minigolfanlage und der weiteren Sport- und Spielmöglichkeiten wie Boule, Tischtennis oder Wikingnerschach sind über das Bistro buchbar.

► Die Öffnungszeiten sind: Dienstag bis Freitag von 12 bis 19 Uhr und am Samstag und Sonntag von 14.30 bis 19 Uhr. Montags ist Ruhetag.