„Das war spitze“, war die einhellige Meinung von Groß und Klein. Bei bestem Sommerwetter waren über 50 Mitglieder der Einladung von Francis und Johannes Peperhove zum Sommerfest des Schützenvereins St. Rochus-Verth-Schwienhorst in die Wöste gefolgt, um bei geselligem Beisammensein zu schwimmen, bei leichten und/oder schwierigen Spielen Lösungen zu finden oder auch nur zu klönen. Bei all den tollen Aktionen war das Highlight allerdings der Schwimmteich. Teilweise tummelten sich bis zu 20 junge und ältere Mitglieder bis tief in die Nacht darin. Durch „Lerntools“ wurden theoretische Konzepte von Kommunikation, Führung, Teamarbeit oder Konfliktlösung in ein Lernerleben mit allen Sinnen „übersetzt“. Neben den vielen angebotenen Spielen war auch an das leibliche Wohl gedacht worden.