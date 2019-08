Sicherheitsvorkehrungen für den Weg zur Kita oder zur Grundschule gehören unbedingt zum Start ins neue Kindergarten- oder Grundschuljahr. Der Eine-Welt-Laden St. Marien macht darauf aufmerksam, dass er neben seinem umfassenden, klassischen Angebot von fair gehandelten Lebensmitteln und kunstvollen Handwerksartikeln ab sofort aus dem Missio-Programm auch ein vielfältiges Angebot von „Schutzengel-Maßnahmen“ für den Schulweg zum Verkauf anbietet. Es gibt gelbe handelsübliche Kinderwarnwesten in zwei unterschiedlichen Größen, Sicherheitswimpel für Kinderwagenanhänger und Fahrräder, Schutzengel-Reflektoren für Kleidung, Rucksack und Ranzen sowie Schutzengel-Fahrradklingeln.

Außerdem läuft im Eine-Welt-Laden auch die Handy-Aktion weiter. Ausgediente Mobiltelefone können während der Öffnungszeiten – montags bis freitags von 9.30 bis 13 und von 14.30 bis 18 Uhr, samstags von 9.30 bis 13 Uhr sowie sonntags von 10.30 bis 13 Uhr – am Kardinal-von-Galen-Platz 17 abgegeben werden. Ausgediente Handys in den Schubladen nehmen nur Platz weg. Wenn sie aber als Spende in der Missio-Sammelbox des Weltladens landen, tragen sie durch Wiederverwertung zur Nachhaltigkeit bei und helfen darüber hinaus noch notleidenden Menschen im Ostkongo.

Seit dem Start der Aktion konnte das Recycling-Team bereits über 11 000 Altgeräte mit den gewonnenen Edelmetallen von Gold, Silber und Kupfer wiederaufbereiten. Mit dem Erlös werden Traumazentren und andere soziale Einrichtungen im Ostkongo unterstützt.