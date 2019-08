Nach dem Ende des vom 6. bis zum 10. September stattfindenden Mariä-Geburtsmarktes starten am 16. September die Bauarbeiten zur Erneuerung der Fischtreppe.

Vorarbeiten wie das Entleeren der in die Jahre gekommenen Fischaufstiegsanlage, so der Fachbegriff, beginnen aber schon vorher, teilt die Bezirksregierung Münster mit. Auch einige Bäume müssen beschnitten werden, damit die Baumaschinen Bewegungsraum haben und keinen unnötigen Schaden anrichten. Ebenso muss eine alte Kopfweide an der Emsböschung beschnitten werden, damit sie nicht auseinanderbricht.

Danach beginnt die beauftragte Baufirma ab Montag, 16. September, mit dem Anlegen einer Baustraße. Und der Emskolk unterhalb der Mühle Teichert wird mit einem Erddamm verschlossen. Die Fische aus dem Kolk werden abgefischt, umgesetzt und der Kolk anschließend leergepumpt.

Dann kann der alte Fischaufstieg abgerissen und mit dem Bau der Fischtreppe begonnen werden. Dazu müssen bis zu 5,30 Meter lange Spundbohlen in die Emsböschung eingetrieben werden. Die Linienführung durch den Park wird dabei beibehalten. Allerdings werden mehr und etwas größere Becken gebaut. Neuere Erkenntnisse über die Fischwanderung machen dies erforderlich.

Die Arbeiten sollen bis zum Jahresende 2019 abgeschlossen sein werden.