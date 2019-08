Das Durchschnittsalter der Hausärzte in Telgte liegt bei 65 Jahren. Massive Nachwuchsprobleme haben dafür gesorgt, dass einige Mediziner ihre Praxen nur noch geöffnet halten, weil sie keinen Nachfolger finden. Auch Paul Rose , der eine Praxisgemeinschaft mit Dr. Jens Huber führt, hat sich frühzeitig auf die Suche nach einem Arzt begeben, der seine Praxis und seine Patienten übernimmt, wenn er am 1. Oktober dieses Jahres in den wohlverdienten Ruhestand geht. Drei Jahre hat es gedauert, da kam Dr. Stephan Schmidt mit dem Wunsch auf ihn zu, die Praxis übernehmen zu wollen.

Ab dem 1. Oktober wird Dr. Schmidt Paul Rose zunächst einmal vertreten, ab dem 1. Januar 2020 soll er aller Voraussicht nach offiziell seine Nachfolge antreten. „Es ist eine glückliche Fügung, dass sich ein junger, kompetenter Kollege für die hausärztliche Tätigkeit in Telgte entschieden hat“, freut sich Huber. Was zudem auch den Fortbestand der Praxis sichere.

Dr. Stephan Schmidt kommt gebürtig aus Heidelberg. Seit zwölf Jahren lebt der 41-Jährige in Münster, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Von 2008 bis 2016 hat er im Josephs-Hospital in Warendorf gearbeitet. In den letzten Jahren war er als angestellter Hausarzt im Kreis Gütersloh und im Kreis Steinfurt tätig. Er bringt einige Jahre Praxiserfahrung als Facharzt für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Kardiologie mit.

„Ich habe schon länger nach der Möglichkeit gesucht, eine eigene Praxis zu übernehmen. Hier in Telgte hatte ich dann die Option“, erzählt Schmidt.

Nach 23-jähriger Hausarzttätigkeit wird sich Paul Rose – inzwischen auch 69 Jahre – in den Ruhestand verabschieden. Langweilig wird es ihm sicherlich nicht werden. Intensiv möchte er sich seinen beiden großen Leidenschaften, dem Sport und der Musik, widmen.