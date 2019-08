Ein Blitz ist am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr in das Dach eines Hauses an der Kirchbrede in Westbevern eingeschlagen. Der Dachstuhl geriet in Brand. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, so dass niemand zu Schaden kam.

Die Feuerwehr war binnen weniger Minuten vor Ort und machte sich daran, das Feuer einzudämmen. Das Ganze gestaltete sich ein wenig schwierig, weil der Brand über ein kleines Zwischendach drohte, auf die zweite Haushälfte überzugreifen. Wehrführer Alfons Huesmann berichtete, dass es seinen Leuten durch professionelles Eingreifen gelungen sei, dieses zu verhindern.