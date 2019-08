Über 700 Kurse und Veranstaltungen

Pünktlich zum Schulstart startet auch die VHS in ihr neues Programmjahr. „Die Volkshochschule. Das kommunale Weiterbildungszentrum“ – mit diesem Slogan, präsentierten bereits zu Beginn der Sommerferien VHS Leiter Rolf Zurbrüggen und die beiden pädagogischen Mitarbeiter Alexandra Möllers und Frank Büning das neue Programm 2019/2020 mit über 700 Kursen und Einzelveranstaltungen. Die neuen VHS-Kurse beginnen in Telgte nach dem Mariä-Geburts-Markt. Die Anmeldephase zu den verschiedenen Kursangeboten geht nun in die ganz heiße Phase.

Das gesamte Programmangebot kann unter www.vhs-warendorf.de abgerufen werden. Dort können sich Interessierte auch informieren und anmelden.

Zum 100-jährigen Bestehen wollen die Volkshochschulen und ihre Verbände mit einer besonderen Aktion bundesweit für Aufmerksamkeit sorgen. Zahlreiche VHS beteiligen sich an der bundesweit ersten „Langen Nacht der Volkshochschulen” am Freitag, 20. September, ab 19 Uhr. In keinem anderen Jahr der deutschen Geschichte wurden so viele Volkshochschulen gegründet wie 1919. Auslöser der Gründungswelle war die Weimarer Verfassung, die erstmals Weiterbildung in öffentlicher Verantwortung als Teil des staatlichen Bildungswesens benannte und dies explizit mit den Volkshochschulen verknüpfte. Das Erlangen dieses Verfassungsrangs wird vom Deutschen Volkshochschulverband als offizielles Gründungsjahr des Volkshochschulwesens betrachtet. Bis heute ist die Volkshochschule der größte Anbieter öffentlich verantworteter Weiterbildung.

Auch die VHS Warendorf als Dienstleister in Sachen Weiterbildung blickt auf eine lange Tradition zurück und möchte mit der „Langen Nacht der Volkshochschule“ dieses Jubiläum feiern und interessierten Bürgern in ihren Räumlichkeiten in Warendorf unter prominenter Beteiligung, unter anderem mit dem „Storno“-Mitglied Thomas Philipzen, einen Querschnitt durch ihr umfangreiches Angebot präsentieren.

Das Bildungs- und Kulturangebot der VHS Warendorf ist auch in Telgte fester Bestandteil des öffentlichen Lebens. Neben den zahlreichen Kursen aus den Bereichen Politisch-Kulturelle Bildung, Recht, Sprachen, EDV, Pädagogik, Kreativität und Gesundheitsvorsorge gibt es ein umfangreiches Vortragsprogramm. In nahezu jeder Woche findet eine Vortragsveranstaltung statt.