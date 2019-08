Weltweit modernste Sicherheitstechnik

Intelligente Lösungen rund um das Öffnen und Schließen von Fenster sowie Türen aus der Heimat sorgen auch in vielen Wohngebäuden und öffentlichen Gebäuden in der Region für wesentlich mehr Sicherheit und Komfort. Mit derart innovativen Produkten und kompetentem Service überzeugt das 1854 gegründete Familienunternehmen Winkhaus seine Kunden. Weltweit schätzen Fenster- und Türbauer, Händler, Architekten und Anwender die vielfältigen Leistungen und die hohe Qualität der intelligenten Fenstertechnik, Türverriegelungen und Zutrittsorganisation von Winkhaus.

Das Familienunternehmen aus Telgte und Münster wird in der fünften Generation von den drei Geschäftsführern Sofie Winkhaus , Tilmann Winkhaus und Stefan Wemhoff geleitet. Derzeit beschäftigt Winkhaus an fünf deutschen Standorten und in den internationalen Tochtergesellschaften in mehreren Ländern rund 2100 Mitarbeiter. 630 davon arbeiten allein in Telgte. In der Region wird das Winkhaus als ein verlässlicher und familienfreundlicher Arbeitgeber geschätzt, zumal es auch eine wohnortnahe Beschäftigung und gute berufliche Perspektiven bietet.

Aus dem einst von August Winkhaus in Halver gegründetem Kommissionsgeschäft für Eisenwaren ist heute ein international agierendes Unternehmen gewachsen mit drei hochmodernen Produktionsstandorten in Deutschland: in Telgte, Münster und in Meiningen. Hinzu kommen acht Tochtergesellschaften mit mehreren Repräsentanzen und Partnern weltweit. Am polnischen Standort in Rydzyna betreibt Winkhaus ein weiteres Werk. Einen nicht unerheblichen Anteil an der erfolgreichen Ausrichtung auf die Exportmärkte hat die schon 1969 gegründete österreichische Tochtergesellschaft Winkhaus GesmbH. Sie feiert in diesem Jahr in Grödig bei Salzburg ihr 50-jähriges Bestehen. Weitere Tochtergesellschaften unterhält Winkhaus in Großbritannien, Spanien, Frankreich, Niederlande, Russland und Ukraine.

Das Thema Sicherheit hat bei Winkhaus schon seit 165 Jahren einen ganz großen Stellenwert. Dazu zählen innovative Beschlagtechniken und intelligente Sicherheitskomponenten für Fenster und Fenstertüren. In diesem Bereich gehört Winkhaus in ausgewählten Märkten zu den führenden Anbietern in Europa und weltweit.

Am Hauptsitz in Telgte entwickelt und fertigt Winkhaus hochwertige Fensterbeschläge. Sie verleihen den unterschiedlichsten Fenstern rund um den Globus Komfort und Sicherheit. Egal, ob Holz, Aluminium oder Kunststoff, ob groß oder klein, eckig oder rund – Winkhaus bietet den passenden Beschlag. Dabei berücksichtigen die Produktentwickler auch regionale Anforderungen. Das umfangreiche Spektrum hält für individuelle Wünsche eine reiche Auswahl parat. Mit Winkhaus Technik können Fenster mit vielfältigen Funktionen und in unterschiedlichen Sicherheitsklassen gebaut werden.

In Münster fertigt Winkhaus mechanische und elektronische Schließanlagen. 2015 zog das 275-köpfige Team vom Bohlweg ins neue Werk im Hessenweg um. Der Neubau bietet optimale Rahmenbedingungen für die Entwicklung und Produktion innovativer Technologien. Wachsende Marktanteile haben insbesondere die intelligenten elektronischen Lösungen wie Winkhaus blueCompact und Winkhaus blueSmart. Letztere ist ideal für vernetzte Eigenheime, jedoch auch für kleinere fortschrittliche Betriebe geeignet. Es handelt sich hierbei um eines der ersten Schließsysteme, die per App gesteuert werden. Der Anwender hat so die volle Kontrolle und Übersicht über sein gesamtes Schließsystem.

Während blueCompact für den Einsatz in Wohnhäusern und kleineren Betrieben konzipiert ist, leistet blue­Smart in den vielfältigsten Gebäuden weltweit wertvolle Dienste. Dazu gehören unter anderem mehrere Fußballstadien in Europa, zum Beispiel das RheinEnergie Stadion in Köln und die Ghelamco Arena in Gent. Der Flughafen Charles de Gaulle in Paris und das hochmoderne Gebäude „The Squaire“ am Frankfurter Flughafen sind ebenso mit blueSmart ausgestattet. Auch das Phaeno in Wolfsburg oder das Nationalmuseum in Kuwait, selbst das Bundeskanzleramt in Berlin und sogar ein Staudamm in Laos nutzen diese moderne Technik von Winkhaus.

In dem 1996 eröffneten Winkhaus-Werk im thüringischen Meiningen fertigen 348 Mitarbeiter hochwertige Sicherheits-Tür-Verriegelungen. Das vielfältige Produktionsprogramm umfasst alle Bestandteile, die Außentüren einbruchhemmend machen. Von Sicherheits-Türverriegelungen mit massiven Schwenkriegeln in mechanischer oder motorischer Ausführung – mit der Möglichkeit in moderne Smart Home Systeme zu integrieren – bis hin zu 17-fach-Verriegelungen mit integrierten Tresorbolzen: Den individuellen Ansprüchen an die Sicherheit in Türen sind kaum Grenzen gesetzt.

Den Menschen, die bei Winkhaus arbeiten, liegen das Unternehmen und seine Produkte am Herzen. So stellt der Geschäftsführende Gesellschafter Tilmann Winkhaus den hohen Qualitätsanspruch ebenso wie den fairen Umgang mit Kollegen und Kunden als besonderes Merkmal heraus: „Wir wollen unseren Kunden und Partnern mehr bieten als hochwertige Produkte und Systemlösungen. Denn wir möchten Teil ihrer Erfolgsgeschichte sein. Hinter diesem Anspruch stehen unsere Mitarbeiter. Wer bei Winkhaus arbeitet, ist sich der Aufgabe bewusst, im eigenen Zuständigkeitsbereich beste Qualität zu liefern und Fairness zu pflegen.“ So unterschiedlich die Anforderungen an Winkhaus mit seinen Leistungen auch sein mögen, aus dem Selbstverständnis heraus gibt Winkhaus ein Leistungsversprechen ab, die die Geschäftsführende Gesellschafterin Sofie Winkhaus so formuliert: „Wir wollen präzise sein, in allem, was wir tun. Das betrifft unsere Produkte ebenso wie unser Handeln. Das gilt weltweit und ist uns so bedeutungsvoll, dass die Kunden dieses Versprechen „Always precise“ (immer präzise) gleich neben unserem Namen finden.“