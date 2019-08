Auf dieses Zertifikat ist Uhrmachermeister Reinhold Flüthe stolz: Er hat soeben vom Zentralverband für Uhren, Schmuck und Zeitmesstechnik die Zertifizierung als qualitätsbewusster und serviceorientierter Fachbetrieb im Uhrmacherhandwerk erhalten. Mit diesem Zertifikat sind Reinhold Flüthe und sein junges Team weiter in der Lage, Uhrreparaturen fachgerecht durchzuführen.

Das Entscheidende bei dieser Zertifizierung ist: Die Meisterwerkstatt für Uhren, Schmuck und Edelsteine an der Münsterstraße 18 wird auch weiterhin mit den nötigen Originalersatzteilen von den verschiedenen Herstellern oder Verbänden versorgt. Worauf es bei der Zertifizierung auch ankommt, schildert Reinhold Flüthe so: „Zunächst geht es um die persönliche Qualifizierung. Diese ist mit meiner Meisterprüfung im Uhrmacherhandwerk erfüllt.“ Mit Max Huckschlag hat Reinhold Flüthe sogar einen zweiten Uhrmachermeister in seinem Betrieb. Hinzu kommt eine Gesellin, die ebenfalls diesen Weg geht.

Reinhold Flüthe weist auf den existenziellen Vorteil hin: „Mit diesem Qualitätssiegel für Uhrmacherfachbetriebe hat der Kunde die Gewissheit, dass in unserer Werkstatt qualitätsbewusst und serviceorientiert gearbeitet wird.“ Die Zertifizierung bekräftigt außerdem, dass bei Flüthe Reparaturen von bestens geschulten Uhrmachern mit modernsten Maschinen und Geräten unter Verwendung von Originalersatzteilen durchgeführt werden. Regelmäßig erhält die Meisterwerkstatt Flüthe Besuch von Prüfern. „Die Kontrolleure“, so Reinhold Flüthe, „nehmen sich dann einen Tag Zeit, achten auf die Ausstattung und Qualität unserer Werkstatt, bewerten die notwendigen Werkzeuge und Maschinen und auch ob es einen separaten Raum für Reinigungs- und Polierarbeiten gibt.“

Reinhold Flüthe investiert viel in Aus- und Fortbildung, führt Seminare in Telgte durch und stellt sich immer wieder neu den hohen fachlichen Anforderungen – sowohl in technischer, als auch in personeller Hinsicht.

Die Meisterwerkstatt Flüthe hat als Fachbetrieb mit Zertifikat des Zentralverbandes für Uhren, Schmuck und Zeitmesstechnik ein Alleinstellungsmerkmal im Kreis Warendorf. Etwa 210 Fachbetriebe sind es deutschlandweit. Uhren Flüthe wird bereits in fünfter Generation geführt. 1859 wurde der Familienbetrieb gegründet.